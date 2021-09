B2B-Onlineshop von E.E.P.D. mit umfangreichem Lagerbestand sichert zuverlässige Versorgung 03. September 2021 – E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis, trotzt den Lieferengpässen und bietet in seinem Onlineshop (shop.eepd.de) eine breite Palette an Single Board Computern und IT-Produkten für B2B-Kunden.



„Die anhaltende Verknappung bestimmter Bauelemente stellt viele Elektronikhersteller vor Herausforderungen. Aufgrund von Abkündigungen und Lieferproblemen von einzelnen Komponenten sind bei zahlreichen Anbietern die Lagerbestände leer. Bei E.E.P.D. ist die Situation jedoch anders“, erklärt Christian Blersch, Geschäftsführer von E.E.P.D. „Wir haben noch viele Produkte auf Lager: Alles was derzeit im Onlineshop gelistet ist, ist aufgrund einer vorausschauenden Planung auch verfügbar.“



Der B2B-Onlineshop bietet hochwertige Lösungen „Made in Germany“, die sich durch hohe Qualität, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit auszeichnen. Dazu gehören USB-I/O-Module mit verschiedenen Schnittstellenvarianten, Single Board Computer der Marke PROFIVE auf Basis der neuesten Prozessortechnologien sowie eNUC-Box-PCs mit AMD Ryzen™ Embedded Prozessoren für den industriellen Einsatz.



Weitere Produkte im Shop sind der Tough-Box-Hub (TBH), ein robuster USB-Hub mit sieben stromversorgten USB-3.0-Schnittstellen für den industriellen Einsatz, sowie der Tough-Box-Modular (TBM). Dies ist ein kompakter, lüfterloser, modular erweiterbarer Industrie-PC. Mit dem EM PRO midi, einem Micro-Tower-PC mit AMD Ryzen™ Embedded V1807B und V2748 Prozessoren für Hochleistungsanwendungen im 24/7-Dauerbetrieb, und dem EM PRO Mini, einem hochwertigen eNUC-mini-BoxPC-System mit verschiedenen CPU-Varianten (AMD Ryzen™ embedded R1000 / V1000 / V2000), bietet der B2B-Shop Lösungen für kommerzielle IT-Anwendungen. Die möglichen Einsatzbereiche sind vielseitig und reichen vom Arbeitsplatzrechner (Büro & Homeoffice) über PC-Systeme in Fertigungsbereichen und der Qualitätssicherung (24/7 tauglich) bis hin zu IoT Edge Devices oder Mini-Servern. Über E.E.P.D.



Die 1988 gegründete E.E.P.D. GmbH mit Sitz im Norden Münchens entwickelt und produziert kundenspezifische und Standard-Embedded-Computerbaugruppen und Systeme auf ARM- und x86-Basis. Das Angebotsspektrum von E.E.P.D. reicht von der innovativen Planung über das individuelle Design bis hin zur weltweiten Serienlieferung. Die eigene Produktion am Standort Weichs im Norden von München gewährt schnelles und flexibles Handeln. In-house EMV- und Umweltlabore unterstützen bei Produktzertifizierungen und komplettieren die Dienstleistungen. Verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen (DIN EN ISO 9001, EITI-Design-Award, VeriBest-Design-Award, RoHS-Konformität) belegen die erstklassige Qualität der E.E.P.D.-Produkte. Diese werden erfolgreich in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, im sensiblen Strahlungs- und hygienischen Umfeld in der Mess- und Medizintechnik, mit Digital Signage an exponierten öffentlichen Plätzen bis hin zu mobilen Applikationen im kommerziellen Fahrzeugbereich eingesetzt. E.E.P.D. beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über E.E.P.D. gibt es unter: www.eepd.de



