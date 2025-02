ROHMs neue Universal-Chipwiderstände ermöglichen weitere Miniaturisierung MCRx-Baureihe erreicht die gleiche Nennleistung bei kleineren Abmessungen und garantiert eine stabile Langzeitversorgung Willich-Münchheide, 12. Februar 2025 – ROHM hat sein Portfolio an universellen Chipwiderständen um die MCRx-Familie erweitert. Diese wurde entwickelt, um eine weitere Miniaturisierung und Leistungssteigerung in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen. Die neue Produktreihe umfasst die Hochleistungsserie MCRS sowie die niederohmige Hochleistungsserie MCRL.

(Bild 1)



In der heutigen Ära fortschreitender Funktionalität und Elektrifizierung sind die zunehmende Miniaturisierung und verbesserte Leistung elektronischer Komponenten zu entscheidenden Themen geworden. Besonders deutlich wird dies auf dem Automobilmarkt, wo die Verbreitung von Elektrofahrzeugen (xEVs) den Einsatz elektronischer Komponenten beschleunigt. Auch der Markt für Industrieanlagen verzeichnet eine wachsende Nachfrage nach kompakten, leistungsstarken elektronischen Bauelementen, denn die Maschinen werden immer funktionaler und effizienter. ROHM erfüllt diese Anforderungen mit den kompakten Hochleistungswiderständen der MCRx-Familie.



Die MCRS-Serie verbessert die Nennleistung und TCR-Eigenschaften (Temperature Coefficient of Resistance) durch eine optimierte interne Struktur und die Verwendung neuer Materialien. Dies erlaubt eine reduzierte Baugröße im Vergleich zu herkömmlichen Produkten. Eine breite Palette an Größen von 1005 (1,0 mm × 0,5 mm) bis 6432 (6,4 mm × 3,2 mm) steht zur Verfügung, so dass je nach Platzbedarf das ideale Produkt ausgewählt werden kann. Das ermöglicht ein kompaktes und effizientes Schaltungsdesign und erhöht die Designflexibilität erheblich. Die MCRL-Serie, eine niederohmige Variante der MCRS-Serie, wird in Größen von 2012 (2,0 mm × 1,2 mm) bis 6432 (6,4 mm × 3,2 mm) angeboten. Sie ist ideal für Stromerkennungsanwendungen.

(Bild 2)



Die MCRx-Familie verfügt über eine neu gestaltete interne Struktur, die die Produktionseffizienz, Qualität und Produktzuverlässigkeit bei allen Baugrößen verbessert. Die Bauelemente erfüllen den Zuverlässigkeitsstandard AEC-Q200 für die Automobilindustrie und werden der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (xEVs) gerecht. Gleichzeitig fördern sie die Marktexpansion bei Kommunikationsinfrastrukturen wie Basisstationen und Servern sowie in der Fabrikautomation. Die Produkte sind für eine stabile Langzeitversorgung ausgelegt und unterstützen den Dauerbetrieb in langlebigen Anwendungen wie Industrieanlagen.



Die MCRS-Serie wird um kompakte Produkte der Größe 0603 (0,6 mm × 0,3 mm) erweitert, die Temperaturen bis zu +155 °C standhalten. Zudem wird die MCRE-Serie in Kürze vollständig bleifreie Produkte der Größe 0402 (0,4 mm × 0,2 mm) umfassen. Diese Erweiterungen ermöglichen es ROHM, der Nachfrage nach weiterer Miniaturisierung nachzukommen und gleichzeitig freiwillige Umweltauflagen und Exportbeschränkungen zu erfüllen.



Für die Zukunft konzentriert sich ROHM auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten, die den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht werden. Insbesondere wird ROHM sein Angebot an Widerständen weiter ausbauen, um die Miniaturisierung und Zuverlässigkeit zu verbessern und eine langfristige Liefersicherheit zu gewährleisten. Durch die konsequente Bereitstellung neuer Werte durch technologische Innovation will ROHM seine Marktposition festigen und die Entwicklung elektronischer Komponenten vorantreiben.



Produktpalette

MCRS Serie <Hochleistungsversion>

(Bild 3)



MCRL Serie <Niederohmiger Hochleistungstyp>

(Bild 4)



MCRE Serie <Vollständig bleifreie Version>

(Bild 5)



Anwendungsbeispiele

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen (ausgenommen Medizin, Militär, Luft- und Raumfahrttechnik sowie nukleare Steuerungsanlagen)



Automobilindustrie Elektrofahrzeuge (xEVs): Batteriemanagementsysteme (BMS), Antriebsstrangsteuerung, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)



Bordelektronik: Motorsteuergeräte (ECUs), Infotainment-Systeme etc. Industrieanlagen Robotik: Steuerungssysteme für Industrieroboter



Fabrikautomatisierung: Automatisierte Produktlinien-Steuerungssysteme



Energieumwandlungsanlagen: Wechselrichter, Umrichter etc. Endverbrauchergeräte Intelligente Geräte: Smartphones, Tablets, Wearables



Haushaltsgeräte: Fernsehgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen Kommunikationsinfrastruktur Netzwerkausrüstung: Router, Switching-Hubs, Kommunikationsausrüstung für Rechenzentren etc. Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: Oktober 2024

Die Produkte werden auch von anderen Online-Distributoren vertrieben.

Angebotene Produkte: MCR01S, MCR03S, MCR10S, MCR18S, MCR25S, MCR50S, MCR100S, MCR10L, MCR18L, MCR25L, MCR50L, MCR100L

Weitere Widerstandswerte werden nach Bedarf hinzugefügt.



Seite für die Suche nach Widerstandswerten

Die Anwender können nach Serien oder Widerstandswerten suchen und auf den Produktseiten Muster erwerben.

https://www.rohm.com/products/resistors



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

