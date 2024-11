Valeo & ROHM Semiconductor entwickeln gemeinsam die nächste Generation der Leistungselektronik Paris/Düsseldorf, 26. November 2024 – Valeo, ein führendes Unternehmen der Automobiltechnologie, und ROHM Semiconductor, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, bündeln ihre Kompetenzen im Bereich der Leistungselektronik und arbeiten gemeinsam an der Optimierung und Entwicklung der nächsten Generation von Leistungsmodulen für Elektromotor-Wechselrichter. In einem ersten Schritt wird ROHM sein 2-in-1-Siliziumkarbid (SiC)-Modul TRCDRIVE pack™ für zukünftige Antriebsstranglösungen an Valeo liefern.



Valeo erweitert den Zugang zu einer effizienten, elektrifizierten Mobilität für verschiedene Fahrzeugtypen und Märkte, von den kleinsten (E-Bikes) über die gängigsten (PKW) bis hin zu den größten (E-Trucks). Durch die Kombination des Know-hows von Valeo in den Bereichen Mechatronik, Wärmemanagement und Softwareentwicklung mit den Leistungsmodulen von ROHM fördert Valeo die Entwicklung von Leistungselektroniklösungen und trägt zur Leistungssteigerung, Effizienz und Dekarbonisierung von Automobilsystemen weltweit bei.



Valeo und ROHM arbeiten seit 2022 zusammen. Der Schwerpunkt der Kooperation lag zunächst auf dem technischen Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der Leistung und Effizienz des Motorwechselrichters – einer Schlüsselkomponente in den Antriebssystemen von Elektrofahrzeugen (EVs) und Plug-in-Hybriden (PHEVs). Durch Optimierung der Leistungselektronik wollen beide Unternehmen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen. Dies soll durch eine höhere Energieeffizienz und eine geringere Wärmeentwicklung – aufgrund einer optimierten Kühlung und mechatronischen Integration – erfolgen. Zudem wird aufgrund der SiC-Powermodul-Gehäusetechnologie so eine höhere Zuverlässigkeit realisiert.



„Diese Partnerschaft ist für die Valeo Power Division ein wichtiger Schritt für die Entwicklung fortschrittlicher und hocheffizienter Leistungselektronik“, sagt Xavier DUPONT, Valeo Power Division CEO von Valeo Power. „Gemeinsam wollen wir neue Industriestandards für Hochspannungs-Wechselrichter setzen und den Übergang zu einer effizienteren und erschwinglichen Elektromobilität beschleunigen.“



„Wir freuen uns, dass wir Valeo, einen renommierten Automobilzulieferer, mit unseren Leistungshalbleitern unterstützen können. Das TRCDRIVE pack™ von ROHM bietet eine hohe Leistungsdichte, die zu einer verbesserten Leistungseffizienz führt. Durch die Zusammenarbeit mit Valeo entwickeln wir gemeinsam hocheffiziente Antriebsstränge“, sagt Wolfram Harnack, Präsident, ROHM Semiconductor GmbH.



Diese Entwicklungen sind wichtig, um die wachsende Nachfrage nach größeren Reichweiten, schnelleren Lademöglichkeiten und insgesamt nach einem erschwinglichen, leistungsstarken Wechselrichter für BEVs und PHEVs zu erfüllen.



Valeo wird Anfang 2026 mit der Auslieferung eines ersten Serienprojekts beginnen. Valeo und ROHM werden dazu beitragen, den Wirkungsgrad und die Kompaktheit der nächsten Generation von xEV-Wechselrichtern von Valeo zu verbessern.



Hintergrundinformationen über TRCDRIVE pack™

TRCDRIVE pack™ ist ein Markenzeichen für SiC-Module, die speziell für Traktionswechselrichter-Anwendungen entwickelt wurden. Dieses Produkt zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte und eine spezielle Anschlusskonfiguration aus. Es trägt dazu bei, die wichtigsten Herausforderungen von Traktionswechselrichtern in Bezug auf Miniaturisierung, höhere Effizienz und weniger Entwicklungsaufwand zu lösen. Da SiC eine verlustarme Leistungsumwandlung unter Hochspannungs-Bedingungen ermöglicht, führt die Kombination der Bauteiltechnologie, des Gehäusedesigns und der Erfahrung im Wärmemanagement von Valeo mit dem Leistungsmodul von ROHM zu einem Synergieeffekt. Durch ihre Zusammenarbeit im Bereich der Leistungselektronik für Automobile leisten die beiden Unternehmen einen Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, indem sie die Leistung und den Wirkungsgrad des Motorwechselrichters verbessern.



Weitere Informationen erhalten Sie über: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-06-11_news_trcdrive-pack&defaultGroupId=false



TRCDRIVE pack™ sind Marken oder eingetragene Marken von ROHM Co., Ltd.



Über Valeo

Valeo ist ein Technologieunternehmen und Partner für alle Automobilhersteller und Mobilitätsakteure weltweit. Valeo sorgt mit seinen Innovationen für eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Mobilität. Valeo genießt eine Technologie und Industrieführerschaft in den Bereichen Elektrifizierung, Fahrassistenzsysteme, Neuerfindung des Innenraumerlebnisses und Beleuchtung überall. Diese vier für die Mobilitätswende wichtigen Bereiche sind die Wachstumstreiber des Konzerns.

Valeo in Zahlen: 22 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2023 | 109.600 Mitarbeiter, 28 Länder, 159 Werke, 64 Forschungs- und Entwicklungszentren und 19 Vertriebsplattformen zum 30. Juni 2024.

https://www.valeo.com/



Valeo ist an der Pariser Börse notiert.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Stärken im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (d.h. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

https://www.rohm.com/



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG