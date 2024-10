ROHM auf der electronica 2024, Stand C3-520 ROHM auf der electronica 2024: Empowering Growth, Inspiring Innovation Willich/München, 10. Oktober 2024 – ROHM Semiconductor Europe freut sich auf die electronica 2024 – die weltweit führende Fachmesse und Konferenz für elektronische Komponenten, Systeme, Anwendungen und Lösungen. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 15. November in München statt.



Am Stand C3-520 präsentiert ROHM seine fortschrittlichen Leistungs- und Analogtechnologien, die die Leistungsdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit in Automobil- und Industrieanwendungen verbessern. Diese Fortschritte sind von entscheidender Bedeutung, um den steigenden Anforderungen moderner elektronischer Systeme gerecht zu werden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Innovation.



Unter dem Motto „Empowering Growth, Inspiring Innovation“ demonstriert ROHM an verschiedenen Anwendungsstationen, wie seine hochwertigen Halbleitertechnologien zur Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen beitragen. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung nachhaltiger Elektronikdesigns und Innovationen, um der wachsenden Bedeutung umweltfreundlicher Lösungen in der Industrie gerecht zu werden.



ROHM hat die Ausstellungsfläche der electronica 2024 erheblich vergrößert und die Zahl der Exponate auf 30 erhöht – mehr als das Dreifache der letzten Veranstaltung. Gezeigt werden die neuesten Lösungen in den drei Themenbereichen „E-Mobiltät“, „Automotive“ und „Industrie“.



Für E-Mobility TRCDRIVE pack™ mit 2-in-1 SiC-Modulen zur Verbesserung der Effizienz von Antriebsumrichtern



Neue EcoIGBT™-Produkte für elektrische Kompressoren



Neue EcoSiC™ Schottky-Barrier-Dioden für Onboard-Ladegeräte Für Automobilanwendungen Neuer konfigurierbarer PMIC mit Unterstützung für funktionale Sicherheitsfunktionen für Anwendungsprozessoren, SoCs und FPGAs



LED-Treiber-ICs für Außenbeleuchtung / Scheinwerfer



Fortgeschrittene Lösungen bei der ADAS-Cockpit-Demo Für die Industrie Industrielle AC/DC-PWM-Controller-ICs – unterstützen eine breite Palette von Leistungstransistoren von Si-MOSFETs und IGBTs bis zu SiC-MOSFETs



Die EcoGaN™-Familie von GaN-HEMTs der 150-V- und 650-V-Klasse in verschiedenen EVKs



Aktuelles F&E-Projekt zu Terahertz Neben der Produktpräsentation möchte ROHM auf der electronica 2024 auch den technischen Austausch und die Zusammenarbeit fördern. „Die electronica ist für uns mehr als nur eine Messe. Sie bietet die Chance, neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Partnerschaften zu stärken und Branchenkollegen wiederzusehen“, sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. „Wir freuen uns darauf, unsere Gäste in München begrüßen zu dürfen, um gemeinsam die Zukunft der Elektronik zu gestalten.“



Erfahren Sie hier, welche Highlights ROHM auf der electronica 2024 präsentieren wird: https://www.rohm.com/electronica



TRCDRIVE pack™, EcoIGBT™, EcoSiC™ und EcoGaN™ sind eingetragene Marken von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de



