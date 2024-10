ROHMs neue PWM-Controller-ICs mit SOP-Gehäuse für die Stromversorgung in einer Vielzahl von Industrieanwendungen Unterstützt eine Vielzahl von Leistungstransistoren, von Si-MOSFETs und IGBTs bis zu SiC-MOSFETs, mit integrierter hochpräziser Unterspannungsschutzfunktion Willich-Münchheide, 08. Oktober 2024 – ROHM hat externe FET-Controller-ICs mit PWM-Stromregelung entwickelt, die für die AC/DC-Stromversorgung in verschiedenen industriellen Anwendungen optimiert sind. Die Massenproduktion wurde bereits für vier Varianten zur Ansteuerung einer breiten Palette von Leistungshalbleitern gestartet: BD28C55FJ-LB für Niederspannungs-MOSFETs, BD28C54FJ-LB für Mittel- bis Hochspannungs-MOSFETs, BD28C57LFJ-LB für IGBTs und BD28C57HFJ-LB für SiC-MOSFETs.

ROHM hat daher PWM-Controller-ICs entwickelt, die den strengen Gehäuse- und Leistungsanforderungen des Industriemarktes gerecht werden. Je nach Eingangs-Wechselspannungsbereich der Anwendung wird eine Vielzahl von Halbleitern für die Stromversorgungsschaltung verwendet. Jeder dieser Halbleiter erfordert unterschiedliche Unterspannungs-abschaltungen, um ein thermisches Durchgehen bei einem Abfall der Versorgungs-/Gate-Spannung zu verhindern. Zur Lösung dieses Problems bietet ROHM nun vier Varianten mit unterschiedlichen Unterspannungsabschaltstufen an.



Die neuen Produkte zeichnen sich durch einen Eingangsspannungsbereich von 6,9 V bis 28,0 V, einen Schaltungsstrom von bis zu 2,0 mA, einen maximalen Einschaltstrom von 75 µA und ein maximales Tastverhältnis von 50 % aus. Sie werden im Standardgehäuse SOP-J8 (entspricht JEDEC SOIC8) angeboten. Die Produkte sind Pin-zu-Pin-kompatibel zu Standardprodukten, die üblicherweise in Stromversorgungsschaltungen verwendet werden, und reduzieren so den Aufwand für Re-Design und Modifikation. Alle Varianten sind mit einer selbsterholenden Unterspannungs-Lockout-Funktion (UVLO) mit Spannungshysterese ausgestattet. Dadurch wird die Anwendungszuverlässigkeit erheblich verbessert, da der Schwellenspannungsfehler auf ±5 % reduziert wird, verglichen mit den typischen ±10 % von Standardprodukten.



Die für Langzeitversorgung ausgelegten ICs gewährleisten den kontinuierlichen Betrieb von langlebigen Industrieanlagen. Künftig wird die Produktreihe um Modelle für die Ansteuerung von Hochspannungs-MOSFETs und GaN-Bauelementen erweitert. In Planung sind auch Varianten, die ein maximales Tastverhältnis von 100 % unterstützen.



Anwendungsbeispiele

Industrielle Ausrüstung: AC/DC-Stromversorgungen, Wechselrichter für Motorantriebe und andere AC-betriebene Geräte



Produktinformation

Bauteilnummern: BD28C54FJ-LB; BD28C55FJ-LB; BD28C57HFJ-LB; BD28C57LFJ-LB



Weitere Informationen auf der Website von ROHM

https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-10-8_news_pwm&defaultGroupId=false

DigiKey™ und Mouser™ sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2024 einen Umsatz von 467,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.300 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de



