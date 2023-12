ROHM erweitert LTspice®-Bibliothek um SiC- und IGBT-Produkte: Branchenweit größte* Bibliothek mit über 3.500 Modellen Erhöht den Designkomfort, da Entwickler Leistungsbauelemente in Schaltungssimulationen einbeziehen können Willich-Münchheide, 06. Dezember 2023 – ROHM hat die Bibliothek der SPICE-Modelle für LTspice® seines Schaltungssimulators erweitert. LTspice® verfügt über Funktionen zur Erfassung von Schaltplänen und zur Anzeige von Signalverläufen. Damit können Entwickler bereits im Vorfeld überprüfen, ob die Schaltung wie geplant funktioniert. ROHM ergänzte das bestehende Portfolio an Bipolartransistoren, Dioden und MOSFETs um SiC-Leistungsbauelemente und IGBTs. Dadurch erhöht sich die Anzahl der LTspice®-Modelle für diskrete Bauelemente auf mehr als 3.500 Stück. Damit steigt der Anteil der LTspice®-Modelle auf der ROHM-Website auf über 80 % aller Produkte. Dies bietet Entwicklern mehr Komfort bei der Verwendung von Schaltungssimulatoren – die diskrete Produkte und jetzt auch Leistungsbauelemente enthalten.



„Mit der Erweiterung dieses Tools verbessert ROHM den Service für seine Kunden nachhaltig“, so Aly Mashaly, Direktor des ,Application and Technical Solution Centers‘ in Europa.



Der zunehmende Einsatz von Schaltungssimulationen im Schaltungsentwurf erforderte immer mehr Werkzeuge in den letzten Jahren. Unter diesen Werkzeugen ist LTspice® eine attraktive Option für eine Vielzahl von Anwendern – von Studenten bis hin zu erfahrenen Ingenieuren. Um diese und andere Nutzer zu unterstützen, erweiterte ROHM seine Bibliothek von LTspice®-Modellen für diskrete Produkte.



Die Produktseiten ergänzte ROHM im Oktober um eine Seite mit Designmodellen, von der Simulationsmodelle direkt heruntergeladen werden können. Eine Dokumentation über das Hinzufügen von Bibliotheken und das Erstellen von Symbolen (Schaltplansymbolen) ist ebenfalls verfügbar. Sie erleichtert den Entwurf von Schaltungen und die Durchführung von Simulationen.



ROHM wird auch weiterhin zur Lösung von Herausforderungen beim Schaltungsentwurf beitragen. Dazu erweitert das Unternehmen die Anzahl der mit verschiedenen Simulatoren kompatiblen Modelle und stellt Web-Tools wie den ROHM Solution Simulator bereit, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Simulationsmodelle

• Designmodelle

Es wird eine Vielzahl von Simulationsmodellen angeboten, die LTspice® und andere Werkzeugumgebungen unterstützen.

https://www.rohm.com/support/design-model



Weiterführendes Material

• LTspice® Model Usage Method

• LTspice® Model Convergence Improvement Tips



LTspice® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Analog Devices, Inc.

Bei der Verwendung von Warenzeichen Dritter halten Sie sich bitte an die vom Rechteinhaber angegebenen Verwendungsrichtlinien.



Weitere Informationen gibt es auf der Website von ROHM

https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2023-12-06_news_ltspice&defaultGroupId=false



*ROHM Studie vom 06. Dezember 2023



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

