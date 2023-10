ROHMs neue Thermodruckköpfe für Barcode-Etiketten Schnelle Druckgeschwindigkeit in hoher Qualität und überdurchschnittliche Haltbarkeit verbessern die Effizienz bei Etikettenanwendungen in der Logistik und in der Lebensmittelkennzeichnung Willich-Münchheide, 11. Oktober 2023 – ROHM bietet mit dem TE2004-QP1W00A und dem TE3004-TP1W00A schnelle, äußerst zuverlässige Thermodruckköpfe, die für Barcode-Etikettendrucker in der Logistik und in der Lebensmittelkennzeichnung optimiert sind.

Das Wachstum des E-Commerce-Marktes (EC) und die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse haben die Nachfrage nach Etiketten für die Logistik und die Lebensmittelkennzeichnung erhöht. Herkömmliche Thermodruckköpfe sind jedoch auf Druckgeschwindigkeiten von 250 mm/s bis 300 mm/s beschränkt. ROHM hat nun Hochgeschwindigkeits-Thermodruckköpfe entwickelt, die auf neuartigen Konstruktionen und Technologien basieren und äußerst zuverlässig sind. Das Hauptziel: eine Druckqualität und Haltbarkeit zu erreichen, die über die konventionellen Grenzen hinausgeht.



Der TE2004-QP1W00A (203 dpi) und der TE3004-TP1W00A (300 dpi) weisen im Vergleich zu den bestehenden Produkten wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Substratmaterial und Design auf. Insbesondere die Heizelemente, die sich auf die Druckgeschwindigkeit und -qualität auswirken, wurden unter Verwendung der 3D-Fertigungstechnologie von ROHM neu entwickelt. Die neuen Thermodruckköpfe erreichen eine branchenweit führende Druckgeschwindigkeit von 500 mm/s. Das ist etwa doppelt so schnell wie bei herkömmlichen Produkten.



Die Beschichtung des Druckkopfes mit einer doppelten Schutzschicht mit hoher Härte erhöht die Widerstandsfähigkeit sowohl gegen Abrieb und statische Elektrizität beim Hochgeschwindigkeitsdruck als auch gegen Korrosion durch Feuchtigkeit und Salz, was die Lebensdauer erheblich verlängert.



In Zukunft wird ROHM diese Technologien auf neue Produkte anwenden, um die Effizienz des Etikettendrucks in verschiedenen Branchen weiter zu verbessern.



Produktspektrum

Informationen zum Verkauf

Verfügbarkeit: Ab sofort in OEM-Mengen



Anwendungsbeispiele

Barcode-Etikettendrucker für Logistik und Lebensmittelkennzeichnung



ROHM Studie vom 11. Oktober 2023



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

