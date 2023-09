Fokus auf den Market für Industrieanlagen: ROHM startet ,Product Longevity Program' Das Programm kündigt Produkte und Zeiträume für eine langfristige Verfügbarkeit an. Willich-Münchheide, 07. September 2023 – ROHM hat vor kurzem eine spezielle Seite für ein neues Produkt-Langlebigkeits-Programm (PLP) eingerichtet. Sie bietet Informationen über den geschätzten Versorgungszeitraum für Produkte, die für eine langfristige Lieferung vorgesehen sind – geeignet für Industrieanlagen und andere Anwendungen mit langen Lebenszyklen.



In den letzten Jahren werden immer mehr Halbleiter und elektronische Komponenten in langlebigen Anwendungen wie Industrieanlagen und Automobilsystemen eingesetzt. Dies erfordert die Offenlegung der entsprechenden Produkte und die Klärung des Versorgungszeitraums, um die Produktauswahl zu erleichtern.



Produkte, die formell unter das Programm fallen (ausgewählt unter Berücksichtigung des Produktionssystems, der Ausrüstung, des Materialbeschaffungsstatus und anderer Faktoren), werden zusammen mit den geschätzten Lieferzeiten offengelegt. Das Ziel: eine verbesserte Auffindbarkeit durch eine effizientere Produktauswahl für den Kunden.



Das PLP legt Versorgungszeiträume von 10 bis 20 Jahren für Produkte (hauptsächlich Strom- und Analogprodukte) fest, die langfristig geliefert werden müssen. Relevante Informationen wie der Lieferstatus werden auf der Website von ROHM veröffentlicht. Diese Informationen (Zielprodukte, Versorgungszeiträume) aktualisiert das Unternehmen einmal im Jahr.



Da die Rolle von Halbleitern in den Märkten für Industrie und Automotive weiter zunimmt, will ROHM eine langfristige Versorgung gewährleisten, die den Marktbedürfnissen entspricht und durch ein wachsendes Angebot an hochwertigen Produkten zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt.



Qualität hat bei ROHM immer oberste Priorität. Im Einklang mit dem Unternehmensziel, „zur Kulturförderung beizutragen, indem wir den Weltmarkt unter allen Umständen mit qualitativ hochwertigen Produkten in großen Mengen beliefern“, liefert ROHM Produkte, die den Anforderungen der Kunden entsprechen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu erreichen. Website-Link: https://www.rohm.de/product-info/product-longevity-program



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

