Continental zeichnet ROHM Semiconductor mit dem „Supplier of the Year 2022 Award” aus Willich / Regensburg, 08. August 2023 – Continental Automotive hat ROHM Semiconductor mit dem „Supplier of the Year 2022 Award“ für besonders herausragende Leistungen ausgezeichnet. Seit 2008 führt Continental jährlich eine breit angelegte Analyse durch, um außergewöhnliche Beiträge zur Kundenzufriedenheit zu identifizieren. Dabei werden alle Ebenen der Qualität, des Angebots, des Engagements und der Einkaufskonditionen betrachtet. ROHM erhält diese prestigeträchtige Auszeichnung bereits zum sechsten Mal in den letzten 15 Jahren.



Die Preisverleihung und das festliche Abendessen fanden am 2. August 2023 im historischen Herzogssaal in Regensburg statt. Es war die erste Präsenz-Veranstaltung vor Ort nach drei Jahren virtueller Präsentationen aufgrund der Pandemie.



„Mit der Auszeichnung als „Supplier of the Year“ unterstreichen wir, dass wir unsere starke Zusammenarbeit fortsetzen und den technologischen Wandel im Automobilmarkt gemeinsam gestalten und vorantreiben wollen“, sagte Peter Popp, Leiter Einkauf bei Continental Automotive, bei der Verleihung.



„Wir blicken auf eine lange Geschichte mit Continental zurück und freuen uns über die Anerkennung unserer Leistungen“, sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. „ROHM strebt an, langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit seinen Kunden aufzubauen und kontinuierlich zur Produktqualität und Kundenzufriedenheit beizutragen“, so Harnack abschließend.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

