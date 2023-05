ROHM erzielt im Geschäftsjahr 2022 das zweite Jahr in Folge einen Umsatzrekord Investitionen von insgesamt 510 Milliarden Yen in das SiC-Geschäft zur Erhöhung der Produktionskapazität auf das 35-fache Willich-Münchheide, 10. Mai 2023 – ROHM hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben.



Rekordumsatz im zweiten Jahr in Folge: Nettoumsatz von 507,8 Milliarden Yen im Geschäftsjahr 2022.

Der Umsatz in ROHMs Kernbereichen Automotive und Industrie, ist gestiegen. Darüber hinaus trugen auch die Wechselkurse zu einem Umsatzanstieg von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr bei.



Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 29,2% auf 92,3 Mrd. Yen. Das Unternehmen profitierte dabei von der Umsatzsteigerung sowie von Wechselkursen. Die operative Gewinnmarge betrug 18,2% (+2,4% gegenüber dem Vorjahr). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der Nettogewinn stiegen ebenfalls erheblich.



Aufgeschlüsselt nach Kundennationen stieg der Anteil des Umsatzes außerhalb Japans aufgrund des Wachstums in Europa, Amerika und anderen Überseemärkten auf 43% (+3% gegenüber dem Vorjahr).



Der Umsatz nach Segmenten stieg bei ICs um 14,6% und bei diskreten Halbleiterbauelementen um 12,8%.

Die Gewinnmargen waren der Wachstumstreiber, wobei die ICs eine Marge von 20 % übertrafen.



Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf 540 Milliarden Yen, was einer Steigerung von 6,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf das stetige Wachstum des Automobilmarktes zurückzuführen ist.



Die Investitionsausgaben im Geschäftsjahr 2022 erreichten ein Rekordniveau von 126,1 Milliarden Yen.

Auch in Zukunft werden hohe Investitionen für mittel- bis langfristiges Wachstum getätigt, für das Geschäftsjahr 2023 sind 160 Milliarden Yen geplant.



Die Investitionen für den 5-Jahreplan (Geschäftsjahre 2021 bis 2025) wurden ebenfalls auf insgesamt 600 Milliarden Yen erhöht.



(Bild 1 + 2 + 3)



Für das SiC-Geschäft, auf das sich das Unternehmen konzentriert, wurden die folgenden Informationen aktualisiert.



Höheres Umsatzziel für das SiC-Geschäft im Geschäftsjahr 2025: 130 Mrd. Yen statt bisher 110 Mrd., Ziel: 270 Mrd. Yen im Geschäftsjahr 2027.



Die Drei-Jahres-Pipeline (kumulierte Umsatzmöglichkeiten für die Jahre 2025 bis 2027) stieg auf 1,78 Billionen Yen an.



Für das mittel- bis langfristige Wachstum werden weiterhin sehr hohe Kapitalinvestitionen getätigt: Kumulative Investitionen von 510 Milliarden Yen (Geschäftsjahre 2021 bis 2027). Dadurch wird sich die Produktionskapazität im Geschäftsjahr 2030 voraussichtlich auf das 35-fache steigern (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021).



(Bild 4 + 5)



Weitere Informationen

Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

