ROHMs neue Strommessverstärker-ICs mit ±1% Genauigkeit: 46% weniger Montagefläche im Vergleich zu konventionellen Konfigurationen

ROHM hat mit der BD1421x-LA-Serie platzsparende, hochpräzise Strommessverstärker-ICs entwickelt. Sie kommen in industriellen Anwendungen – wie Mobilfunk-Basisstationen, SPS und Wechselrichtern sowie in Endverbraucheanwendungen – zum Beispiel in Haushaltsgeräten – zum Einsatz.

Seit einigen Jahren werden mit steigender Tendenz Strommessungen für verschiedene Anwendungen benötigt. Beispielsweise wird eine hochgenaue Strommessung benötigt, um den Wirkungsgrad von Motoren zu verbessern und Anomalien zu erkennen. Gleichzeitig muss die Montagefläche kleiner werden. Herkömmliche Konfigurationen aus Operationsverstärkern und diskreten Bauelementen sind jedoch in der Regel mit Problemen behaftet. So verschlechtert sich beispielsweise die Genauigkeit der Strommessung aufgrund von Abweichungen bei der Komponentengenauigkeit und den Temperatureigenschaften. Außerdem ist es schwierig, die Montagefläche klein zu halten.



Als Antwort darauf hat ROHM seine Stärken in der Analogtechnologie genutzt und neue Strommessverstärker-ICs entwickelt, die eine hochgenaue Strommessung in einem platzsparenden Design ermöglichen. Der BD14210G-LA enthält alle erforderlichen Peripheriekomponenten. Dies vereinfacht die Strommessung durch den Anschluss eines Shunt-Widerstands und eines Eingangs-Kondensators. Im Vergleich zu herkömmlichen Konfigurationen (Operationsverstärker plus diskrete Komponenten) reduziert sich die Anzahl der Bauteile von elf auf nur drei. Zudem verringert sich die Montagefläche um 46 % (SSOP6-Gehäuse). Darüber hinaus wurde eine hochgenaue Stromerfassung von ±1% über den gesamten Temperaturbereich von –40°C bis +125°C erreicht. Eine interne Schaltung verhindert, dass die Genauigkeit der Stromerfassung abnimmt, selbst wenn eine externe RC-Filterschaltung zur Rauschunterdrückung hinzugefügt wird. Dadurch wird der Entwicklungsaufwand minimiert. Aufgrund des weiten Eingangsspannungsbereichs von –0,2 V bis +26 V eignet sich der BD14210G-LA ideal für Strommessanwendungen, die mit 12 V/24 V-Netzteilen betrieben werden.

ROHM liefert Strommesslösungen, die die neuen Strommessverstärker-ICs mit einer umfangreichen Palette von Shunt-Widerständen kombinieren.



Produktübersicht

Neben dem BD14210G-LA, der sich bereits in der Serienproduktion befindet, werden insgesamt acht Modelle auf den Markt kommen. Die Produktpalette wird ein- und zweikanalige Varianten in vier verschiedenen Verstärkungseinstellungen (20, 50, 100, 200 V/V) umfassen.

Anwendungsbeispiele

• Industrielle Anwendungen: Mobilfunk-Basisstationen, PLC, Wechselrichter, Ladegeräte etc.

• Endverbrauchergeräte: Luftreiniger, Kühlschränke und vieles mehr.



Referenzdesign

Auf der Website von ROHM sind unterstützende Materialien wie ein Referenzdesign (REFSENS003) sowie SPICE-Modelle verfügbar.



Informationen zum Online-Verkauf

Bauteilnummer: BD14210G-LATR

Verfügbarkeit: Die Strommessverstärker-ICs sind ab sofort in Serienproduktion verfügbar

Online-Vertriebspartner: Digi-Key und Mouser

Der Vertrieb der neuen Bauelemente ist auch über weitere Online-Händler geplant.



Evaluierungs-Board:

Bezeichnung des Evaluierungs-Board: BD14210G-EVK-001

Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de



