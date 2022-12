ROHMs neue Shunt-Widerstände in Baugröße 0508 mit branchenweit höchster Nennleistung ermöglichen stärkere Miniaturisierung Die Produktpalette wurde außerdem um zwei weiterentwickelte Shunt-Widerstände der MCR-Serie für universelle Anwendungen vergrößert Willich-Münchheide, 08. Dezember 2022 – ROHM bietet mit der LTR10L-Serie optimierte Shunt-Widerstände mit breitem Anschlussgehäuse für eine Vielzahl von Anwendungen im Automobil-, Industrie- und Konsumgüterbereich. Zudem verstärkt das Unternehmen seine umfangreiche Produktpalette um zwei weiterentwickelte universelle Shunt-Widerstände der MCR-Serie (MCR10L und MCR18L).

In den letzten Jahren wurde unter dem Aspekt der Energieeinsparung ein hocheffizienter Betrieb gefordert. Dies gilt nicht nur bei batteriebetriebenen Anwendungen wie mobilen Geräten und Elektrofahrzeugen, sondern auch bei Konsumgütern und Industrieanwendungen, die über Steckdosen mit Strom versorgt werden. Für eine hohe Effizienz ist es wichtig, Parameter wie Strom und Spannung genau zu erfassen, um die Geräte optimal zu betreiben. Dies erfordert Shunt-Widerstände, die bei der Stromerfassung eine hohe Genauigkeit mit hoher Zuverlässigkeit kombinieren. Gleichzeitig benötigen die Hersteller von Anwendungen mit höherer Leiterplattendichte noch kleinere Shunt-Widerstände. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat ROHM bei der LTR10L-Serie die Widerstandsmaterialien optimiert und die Klemmentemperatur reduziert. Somit erreichen die Shunt-Widerstände in der Baugröße 0508 (0,5 Zoll x 0,8 Zoll) bzw. 1220 (1,25 mm x 2,0 mm) eine branchenweit führende Nennleistung von 1 W und einen hervorragenden Temperaturkoeffizienten (TCR). Dieses kompakte Format ist 88 % kleiner als bestehende Produkte und ermöglicht sowohl hohe Zuverlässigkeit als auch weitere Miniaturisierung.



Darüber hinaus bietet die LTR10L-Serie eine hochpräzise Widerstandstoleranz von ±0,5 %, zusammen mit hervorragenden TCR- und Antischwefelungs-Eigenschaften. Aufgrund dieser Merkmale eignen sich die Bauelemente ideal für Anwendungen unter rauen Bedingungen. Dazu gehören Telekommunikations-Basisstationen, die eine lange Lebensdauer benötigen, sowie LED-Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge, bei denen eine hochpräzise Stromerfassung und langfristige Zuverlässigkeit erforderlich sind. Die universellen Shunt-Widerstände der MCR10L- und MCR18L-Serien erhöhen Dank verbesserter Elementstrukturen und Materialien die Nennleistung auf 0,5 W bzw. 0,75 W gegenüber der herkömmlichen Nennleistung der MCR-Serie (0,25 W). Die höhere Nennleistung ermöglicht bei gleicher Leistung eine geringere Baugröße und trägt so zur Miniaturisierung der Produkte bei.



Auch in Zukunft wird ROHM sein Widerstandssortiment (ein Gründungsprodukt) weiter ausbauen, um eine weitere Miniaturisierung und höhere Zuverlässigkeit zu erreichen. Gleichzeitig strebt ROHM eine langfristig stabile Versorgung an.

Produktspektrum

LTR10L Serie

MCR10L / MCR18L Serie

Anwendungsbeispiele

Die neuen Produkte eignen sich ideal für eine Vielzahl von Schaltungen in Automobil-, Industrie- und Konsumgüteranwendungen, die eine präzise Stromerfassung für Motoren, Batterien und LCDs erfordern.



Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: Die Bauelemente befinden sich in der Serienfertigung

Online-Vertriebspartner: Digi-Key, Mouser und Farnell

Diese drei Baureihen werden mit folgenden Widerstandswerten angeboten.

(Bild 6 – Alle Einheiten in mΩ)

Weitere Widerstandswerte werden nach Bedarf hinzugefügt.



Support-Seite

Die Produktseiten können jetzt nach Serien oder Widerstandswerten durchsucht werden, und es sind Muster zum Kauf erhältlich: https://www.rohm.com/products/resistors



*ROHM-Studie vom 8. Dezember 2022



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

