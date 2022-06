ROHM auf der Embedded World 2022 - Elektronik für die Zukunft In Halle 4A, Stand 358, zeigt ROHM die neuesten Analog- und Power-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen Willich-Münchheide, 22. Juni 2022 – ROHM Semiconductor stellt auf der Embedded World in Nürnberg aus. Die Messe findet sowohl als Präsenzveranstaltung als auch als digitale Fachmesse statt. ROHM Semiconductor ist auf beiden Messen vertreten.



„Wir mussten länger als üblich warten, aber jetzt ist es endlich soweit: Nach einer erfolgreichen, aber leider reinen Online-Veranstaltung im letzten Jahr, kehrt die Embedded World nun endlich als Präsenzveranstaltung zurück. In diesem Jahr fokussieren wir unseren Messeauftritt auf neue Produkte und Innovationen rund um ADAS, Automobilbeleuchtung und funktionale Sicherheitsanwendungen“, sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. „Es ist eine große Freude, unsere Kunden wieder persönlich vor Ort zu treffen.“



Zu den Highlights auf dem Messestand von ROHM gehören das erste Familienmitglied der skalierbaren, OTP-konfigurierbaren Power-Management-ICs (PMIC) für Automobil- und Industrieanwendungen sowie die nächste Generation von LDOs für Automobilanwendungen mit Nano-CAP™-Technologie, die sich durch hervorragendes Einschwingverhalten bei niedrigsten Ausgangskondensatorwerten auszeichnet. Darüber hinaus bietet ein neuer voll integrierter und mit zahlreichen Funktionen ausgestatteter PMIC für Satellitenkameras OTP-konfigurierbare Ausgangsspannungen und eine flexible Leistungssequenzierung einschließlich der Steuerung der optischen Linsenheizung. Zudem verfügt ROHMs neue BM2P06xMF-Serie von Fly-Back-ICs über einen 730-V-Si-MOSFET und einen PWM-Controller in einem Gehäuse.



ROHM zeigt außerdem seine neuen, ultrakompakten, kabellosen 13,56-MHz-NFC-Lademodule. Diese ermöglichen eine Miniaturisierung, die zu mehr Flexibilität beim Anwendungsdesign beiträgt. Außerdem sind AEC-Q100-qualifizierte 2-Kanal/3-Kanal-Buck-LED-Treiber mit integrierten MOSFETs und viele andere Produkte für fortschrittliche Anwendungen zu sehen. Die Besucher haben die Gelegenheit modernste Halbleiterdemos und Anwendungsbeispiele zu erleben.



Wer leider nicht zur Messe kommen kann, hat die Möglichkeit sich über Highlights von ROHM online zu informieren.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2022 einen Umsatz von 452,1 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG