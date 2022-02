Neues Evaluierungsboard für hocheffiziente Batteriemanagementlösungen Nano-Energy-Stromversorgungs-IC verlängert Laufzeit von IoT-Geräten Willich-Münchheide, 01. Februar 2022 – ROHM bietet mit dem REFLVBMS001-EVK-001 ein neues Evaluierungsboard zur funktionalen Prüfung von hocheffizienten Batteriemanagementlösungen für den wachsenden IoT-Bereich.

(Bild 1)



In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der batteriebetriebenen elektronischen Geräte deutlich erhöht, darunter Wearables, industrielle IoT-Komponenten wie Smart Cards und elektronische Regal-Etiketten sowie tragbare Geräte. All diese Geräte müssen nicht nur kleiner und flacher werden, um Design und Funktionalität zu verbessern. Für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort müssen sie auch größere Batteriekapazitäten und einen geringeren Stromverbrauch unterstützen.



ROHM hat deshalb eine Reihe von analogen ICs mit niedriger Leistungsaufnahme entwickelt. Das Produktspektrum umfasst sowohl Stromversorgungs-ICs auf Basis der stromsparenden Nano-Energy™-Technologie als auch Ladesteuerungs-ICs für eine breite Palette wiederaufladbarer Batterien. ROHM stellt optimierte Stromversorgungslösungen bereit, die die Laufzeit batteriebetriebener Anwendungen verlängern und somit den Herausforderungen des Marktes gerecht werden. Das neue Evaluierungsboard bietet durch Kombination dieser Technologien eine hocheffiziente Batteriemanagementlösung für kompakte IoT-Geräte.



Das REFLVBMS001-EVK-001 ist mit einem Stromversorgungs-IC (Abwärts-Gleichspannungswandler-IC) und einem Reset-IC (Spannungsdetektor-IC) bestückt. Beide ICs nutzen ROHMs stromsparende Nano-Energy-Technologie. Darüber hinaus enthält das Board einen Batterielade-IC zum Aufladen von Low-Voltage-Batterien sowie einen flachen EnerCera®-Li-Ionen-Akku von NGK INSULATORS. Die äußerst geringe Stromaufnahme des Stromversorgungs-ICs (Ruhestrom 180 nA) minimiert Verluste. Der Batterielade-IC eignet sich für einen weiten Ladespannungsbereich. Er kann Batterien laden, überwachen und entladen und ist damit die ideale Lösung für kompakte IoT-Geräte. Das Ergebnis ist eine flache, hocheffiziente Batteriemanagementlösung mit einer Höhe von nur 0,60 mm (einschließlich aller Komponenten).



ROHM wird auch in Zukunft hochleistungsfähige, stromsparende analoge ICs wie Stromversorgungs-ICs entwickeln, die die Energieeffizienz in einer Vielzahl von Anwendungen verbessern.

(Bild 2)



ROHMs hocheffiziente Batteriemanagementlösung

Die neue Lösung wird ermöglicht durch den Einsatz von ROHMs stromsparendem Nano-Energy-Stromversorgungs-IC zusammen mit einem Batterielade-IC, der ein optimales Laden einer Vielzahl von wiederaufladbaren Batterien unterstützt.



Das Evaluierungsboard REFLVBMS001-EVK-001 besteht aus dem 0,45 mm dicken EnerCera-EC382704P-C-Akku mit 27 mAh Kapazität sowie dem Nano-Energy-IC BD70522GUL. Dieser gewährleistet mit einem Ruhestrom von 180 nA eine sehr niedrige Leistungsaufnahme. Hinzu kommt der BD71631QWZ zum Laden von Batterien im Spannungsbereich von 2,0 V bis 4,7 V. Er eignet sich zum Überwachen, Laden und Entladen von Batterien und ermöglicht die Konfiguration einer optimierten Energiespeichereinheit. Der Reset-IC BD5230NVX-2C hat einen Standby-Strom von 270 nA. Er dient zur Erkennung abnormaler Spannungen und hilft, Verluste zu minimieren. Dadurch lässt sich die Standby-Zeit im Vergleich zu bestehenden Lösungen um den Faktor 60 verlängern, was die Konzeptionierung eines hocheffizienten Batteriemanagementsystems ermöglicht. Alle bestückten Komponenten sind weniger als 0,60 mm hoch (1,60 mm inklusive Platine). Dies gestattet den Einsatz als Referenzdesign für ultraflache IoT-Anwendungen wie Smart Cards.

(Bild 3)



Anwendungsbeispiele Wearables wie intelligente Uhren, schlüsselloser Zugang



Kompakte industrielle IoT-Geräte, einschließlich elektronischer Regaletiketten, Smart-Cards, intelligenter Zähler und Alarmanlagen Andere IoT-Geräte, die kleinere, flachere Formfaktoren und eine längere Batterielaufzeit erfordern.





Produktspektrum

(Bild 4)



* Weitere Informationen zur EnerCera® Batterie von NGK INSULATORS, LTD. gibt es unter: https://www.ngk-insulators.com/en/product/enercera.html



Informationen zum Verkauf des REFLVBMS001-EVK-001

Datum des Verkaufsstarts: Januar 2022

Online-Vertriebspartner: Digi-Key, Mouser und Farnell



* Nano Energy™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co., Ltd.

** EnerCera® Batterie ist ein eingetragenes Warenzeichen von NGK INSULATORS, LTD.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. LAPIS Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

