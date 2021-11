Kooperation mit UAES: ROHM als bevorzugter Lieferant von SiC-Lösungen anerkannt Beitrag zur verbesserten Leistung von Wechselrichtermodulen in Elektrofahrzeugen



Willich-Münchheide, 18. November 2021 – ROHM wurde kürzlich von United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. (UAES) – einem chinesischen Tier-1-Automobil-hersteller – als bevorzugter Lieferant von SiC-Lösungen zertifiziert.



ROHM und UAES arbeiten seit 2015 zusammen und führen einen detaillierten technischen Austausch über die Entwicklung von Automobilanwendungen unter Verwendung von SiC-Leistungsbauelementen durch.



Im Jahr 2020 richtete ROHM ein gemeinsames SiC-Technologielabor am Hauptsitz von UAES (Shanghai, China) ein. Die Kernziele: Stärkung der Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer, auf SiC basierender Energielösungen und Massenproduktion diverser Automobilprodukte, die mit ROHM-SiC-Leistungsbauelementen ausgestattet sind. Dazu gehören Onboard-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.



In jüngster Zeit wurde die branchenführende Leistung von ROHMs SiC-Leistungsbauelementen zusammen mit Leistungslösungen, die periphere Komponenten umfassen, eingehend bewertet. Das führte dazu, dass ROHM als erster bevorzugter Lieferant in diesem Bereich ausgewählt wurde. SiC-Leistungsbauelemente von ROHM werden auch in Wechselrichtermodulen verwendet, die derzeit von UAES entwickelt werden, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und die Batteriegröße zu verringern. In Zukunft werden die beiden Unternehmen die Entwicklung von SiC-Leistungslösungen weiter beschleunigen, um technische Innovationen für Elektrofahrzeuge zu erzielen.



Guo Xiaolu, stellvertretender Geschäftsführer, United Automotive Electronic Systems Co. Ltd.

„Wir stehen in ständigem technischen Austausch mit ROHM, einem führenden Hersteller von SiC-Leistungsbauelementen. Die hohe Bewertung, die ROHM-Bauteile und Vorschläge für Peripherielösungen erhalten haben, hat dazu geführt, dass ROHM als bevorzugter Lieferant ausgewählt wurde. Für uns bei UAES sind Fahrzeuganwendungen mit SiC ein wichtiges Geschäft, das bald in vollem Gange sein wird, und wir sind jetzt in eine konkrete Phase der Massenproduktion von SiC-bestückten Wechselrichtern und anderen Produkten eingetreten. Wir möchten ROHM für die bisherigen Bemühungen danken und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit, die mit dieser Zertifizierung einen neuen Anfang nimmt.“



Dr. Kazuhide Ino, geschäftsführender Vorstand, CSO und Direktor Accounting und Finanzen, ROHM Co., Ltd.

„Wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung durch UAES, den größten Tier-1-Hersteller in China. Da sich der Automobilmarkt schnell in Richtung Elektrifizierung bewegt, sehen wir eine wichtige Gelegenheit, UAES bei der Entwicklung fortschrittlicher Anwendungen zu unterstützen, die den Kundenanforderungen entsprechen. ROHM bietet neben SiC eine breite Palette von Produkten an, darunter IPMs, IPDs, Gate-Treiber und LED-Treiber, die sich ideal für Onboard-Wechselrichter und Ladegeräte eignen. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu UAES zu vertiefen und die Entwicklung einer breiten Palette von Produkten zu fördern, die die Spitzentechnologien von ROHM nutzen und zur weiteren Entwicklung von Elektrofahrzeugen beitragen werden."



Über UAES (United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.)

UAES, ein umfassender Tier-1-Hersteller für die Automobilindustrie, wurde als Joint Venture von Robert Bosch und Zhonglian Automobile Electronics Systems Co., Ltd. (ein mit SAIC verbundenes chinesisches Unternehmen) gegründet. Es wurde 1995 gegründet und hat seitdem einen großen Anteil am chinesischen Markt für Motorsteuergeräte und Antriebsstrangsysteme für gasbetriebene Fahrzeuge gewonnen. Seit 2009 konzentriert es sich auf die Entwicklung von Anwendungen für Elektrofahrzeuge, einschließlich des Hauptumrichters.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von UAES: http://www.uaes.com/servlet/portal/index.html



Über ROHM

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz liefert ROHM ICs, diskrete Bauteile und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit für den Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt sowie für den Konsum- und Kommunikationssektor.

Unsere Stärken auf dem Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen und Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von ROHM: https://www.rohm.com/

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG