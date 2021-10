75-W-Laserdiode von ROHM mit hoher optischer Leistung für LiDAR Hohe Emissionsdichte und branchenweit geringste Emissionsbreite ermöglichen größere Entfernungen und höhere Genauigkeit bei LiDAR-Anwendungen Willich, 7. Oktober 2021 – Mit der RLD90QZW3 hat ROHM eine Laserdiode mit hoher optischer Leistung entwickelt, die speziell abzielt auf Anwendungen wie AGVs (Automated Guided Vehicles) und Serviceroboter im Industriebereich sowie Staubsaugerroboter im Konsumgüterbereich, die LiDAR (Light Detection and Ranging) zur Entfernungsmessung und Raumerkennung einsetzen.



Seit einigen Jahren wird LiDAR zunehmend in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, bei denen die präzise Entfernungsmessung und räumliche Erkennung automatisiert werden muss. Angesichts dieser Markttrends muss die Leistung von Laserdioden als Lichtquelle verbessert werden, um die Erfassungsreichweite und -genauigkeit zu erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken.



ROHM erfüllt diese Marktanforderung mit der Einführung einer patentierten Technologie, die eine geringere Emissionsbreite ermöglicht. Dies trägt zu einer größeren Reichweite und höheren Genauigkeit bei LiDAR-Anwendungen bei. 2019 hat ROHM die 25-W-Laserdiode RLD90QZW5 vorgestellt, die vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik eingesetzt wird. Das neueste Produkt erweitert die Anwendbarkeit im industriellen Sektor, indem es eine höhere optische Leistung bietet.



Die neue RLD90QZW3 ist eine 75-W-Infrarot-Laserdiode mit hoher optischer Leistung, die für LiDAR zur Entfernungsmessung und räumlichen Erkennung in 3D-ToF-Systemen (Time of Flight) entwickelt wurde. Mit der Nutzung der vorhandenen Technologie zur Komponentenentwicklung konnte ROHM eine noch nie dagewesene Emissionsbreite von 225 µm bei äquivalenter optischer Leistung erzielen. Damit ist die Emissionsbreite 22 % schmaler als bei Standardprodukten und verbessert die Strahleigenschaften. Gleichzeitig sorgen die gleichmäßige Emissionsintensität und die geringe Temperaturabhängigkeit der Laserwellenlänge für eine stabile Leistung, was zu einer höheren Genauigkeit und größeren Entfernungen bei verschiedenen LiDAR-Anwendungen beiträgt. Darüber hinaus ermöglicht eine Leistungsumwandlungseffizienz (die mit der schmalen Emissionsbreite in Konflikt steht) von 21 % einen Einsatz ohne Erhöhung des Stromverbrauchs. Diese ist dieselbe wie bei Standardprodukten bei einem Vorwärtsstrom von 24 A und 75 W Leistung.



Auf seiner Website stellt ROHM zahlreiche Daten zur Unterstützung des Designs kostenlos zur Verfügung, darunter Simulationsmodelle für optische Schaltungen und Anwendungshinweise zum Design von Antriebsschaltungen. Dies ist für die Integration und Evaluierung zur Unterstützung einer schnellen Markteinführung erforderlich.



ROHM entwickelt derzeit noch leistungsstärkere 120-W-Laserdioden für den Automobilsektor (AEC-Q102-qualifiziert). Und auch in Zukunft wird ROHM dazu beitragen, sicherere und komfortablere Anwendungen mit LiDAR zu realisieren.



Portfolio leistungsstarker Laserdioden für LiDAR

(siehe Tabelle)



Informationen zum Online-Vertrieb

Der Vertrieb für die RLD90QZW3-00A ist im Juli 2021 gestartet. Online-Distributoren sind Digi-Key, Mouser und Farnell, aber das Produkt wird auch bei anderen Online-Händlern erhältlich sein. Über ROHM Semiconductor



