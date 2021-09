ROHM und Geely Automobile Group schließen eine strategische Partnerschaft: Fokus auf SiC-Leistungshalbleiter Beschleunigung der technischen Innovation für eine nachhaltige Gesellschaft Willich-Münchheide, 07. September 2021 – Der globale Halbleiterhersteller ROHM und die Geely Automobile Group Co. Ltd, ein führender chinesischer Automobilhersteller, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Das gemeinsame Ziel: Fortschrittliche Technologien im Automobilbereich entwickeln.



Beide Unternehmen arbeiten seit 2018 an einer Vielzahl von Automobilanwendungen zusammen. Diese Partnerschaft soll die Zusammenarbeit weiter fördern und Innovationen für Automobilanwendungen beschleunigen.



Geely arbeitet daran, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und gleichzeitig die Batteriekosten zu senken und die Ladezeiten zu verkürzen. Im Zuge dessen werden hocheffiziente Antriebsumrichter und On-Board-Ladesysteme entwickelt, die die fortschrittlichen Stromversorgungslösungen von ROHM mit SiC-Leistungshalbleitern nutzen. Gleichzeitig engagiert sich Geely für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch die Entwicklung von leistungsstarken ADAS- und intelligenten Cockpit-Systemen unter Verwendung einer breiten Palette von Produkten und Lösungen. Dazu gehören Kommunikations-ICs und diskrete Bauelemente.



In einem ersten Schritt werden Antriebsumrichter, die mit ROHMs SiC-Leistungshalbleitern ausgestattet sind, in Elektrofahrzeugen integriert, die derzeit von Geely entwickelt werden.



Durch diese Partnerschaft leisten ROHM und Geely einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, indem sie die Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien in der Automobilindustrie fördern und sicherheitsrelevante Lösungen in unserer zunehmend mobilen Gesellschaft anbieten.



Feierliche Online-Unterzeichnung im Juli

(siehe Bilder) Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

