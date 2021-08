ROHM feiert 50-jähriges Jubiläum in Europa: Fokus auf Power- und Analog-Lösungen Willich, 26. August 2021 – Seit 1971 hat ROHM acht Standorte in Europa aufgebaut, um seine Kunden mit maßgeschneiderten Halbleiterlösungen lokal zu unterstützen. Mit einer speziellen Website zum 50-jährigen Jubiläum würdigt das Unternehmen die Meilensteine seiner europäischen Aktivitäten.



Gegründet 1958 in Kyoto, Japan, ist die ROHM-Gruppe heute ein Global Player und Zulieferer der Elektronikindustrie. Das Unternehmen produziert eine breite Palette an elektronischen Lösungen – darunter integrierte Schaltkreise im Power-Bereich, SiC MOSFETs, Dioden und Module, Silizium-Leistungstransistoren und -dioden sowie LEDs, Widerstände. Als vertikal integrierter Halbleiterhersteller ist ROHM weitgehend unabhängig von Zulieferern und kann flexibler auf Marktveränderungen reagieren.



ROHM Semiconductor Europe, gegründet 1971, mit Hauptsitz in Willich bei Düsseldorf, ist heute mit acht Büros in sechs europäischen Ländern vertreten: in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Finnland und Italien. Darüber hinaus produziert ROHMs Tochterunternehmen SiCrystal in Nürnberg Siliziumkarbid-Wafer für den weltweiten Markt.



Die europäischen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens zielen – im Einklang mit dem mittelfristigen Managementplan der ROHM-Gruppe 'MOVING FORWARD to 2025' – darauf ab, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen: „Wir konzentrieren uns auf Power- und Analoglösungen und erfüllen damit die Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Energieeinsparung und Verkleinerung ihrer Produkte", erklärt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe.



Das Europageschäft von ROHM bedient sowohl die Bedürfnisse der Automobilindustrie als auch die der industriellen Anwendungsbereiche. „Zum Beispiel fragen Automobilhersteller unsere Siliziumkarbid-Bauelemente für die Produktion von Elektroautos stark nach. Darüber hinaus sehen wir auch spannende Projekte im industriellen Bereich und erwarten ein großes Wachstum in Europa – insbesondere im Bereich der Infrastruktur für E-Mobilität und alternative Energien", so Harnack weiter.



Die Kundenorientierung von ROHM in Europa spiegelt sich auch im Power Lab wider, einem modernen Labor für Leistungselektronik in der EU-Zentrale in Willich. Es bietet den europäischen ROHM-Kunden wichtige technische Unterstützung auf Applikationsebene vor Ort. „Mit unserem Application and Technical Solution Center und dem Power Lab unterstützen wir unsere Kunden vor Ort, um ihre Produkte noch besser zu machen – mit modernsten Geräten und speziellen Messungen", erklärt Aly Mashaly, Leiter des europäischen Application and Technical Solution Center von ROHM.



Darüber hinaus spiegelt sich das Engagement von ROHM zur Unterstützung seiner europäischen OEM- und Tier-1-Partner in verschiedenen Lieferantenauszeichnungen und Design-In-Projekten wider.

Hier geht es zur ROHM-Jubiläumsseite: https://www.rohm.com/eu-fiftieth-anniversary Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

