ROHM bietet neue Operationsverstärker der EMARMOUR™-Serie Hohe Störfestigkeit, verbesserte Zuverlässigkeit und reduzierter Entwicklungsaufwand Willich, 16. August 2021 – ROHM kündigt mit der BD8758xY-Serie (BD87581YG-C, BD87582YFVM-C) ein- und zweikanalige Hochgeschwindigkeits-CMOS-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Technologie an. Die Bauelemente zeichnen sich durch eine verbesserte Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Interferenzen (EMI) sowie einen Versorgungsspannungsbereich von 4,0 V bis 14,0 V aus. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen V SS und V DD , der Ausgangsspannungsbereich zwischen V SS + 0,03 V und V DD - 0,05 V. Die Ausgangsspannung schwankt über das gesamte Rauschfrequenzband um ±10 mV und damit um ein Dreißigstel weniger als bei herkömmlichen Operationsverstärkern. Die Anstiegsrate ist mit 3,5 V/µs spezifiziert. Der Ruhestrom beträgt 0,001 nA. Als Gehäuseversionen stehen SSOP5 (BD87581YG-C) und MSOP8 (BD87582YFVM-C) zur Verfügung. Die BD8758xY-Serie eignet sich für Automobil- und Industrieanwendungen, in denen eine Hochgeschwindigkeits-Sensorik in Umgebung mit hohen Störungen zum Einsatz kommt. Beispiele hierfür sind Motorsteuergeräte für Fahrzeuge und Anomalie-Erkennungssysteme für Fabrikautomatisierungsanlagen.

(Bild 1)



Fortschritte bei der Elektrifizierung und immer dichter bestückter Elektronik haben in Elektrofahrzeugen und mit ADAS ausgestatteten Automobilen das Umgebungsrauschen verstärkt. Während der Entwicklung von Kraftfahrzeugen ist es jedoch äußerst schwierig, das Rauschen einzelner Baugruppen und Systeme zu bewerten. Dies kann erst nach der Montage erfolgen. Einige Resultate erfordern zudem Verbesserungen, wie zum Beispiel umfangreiche Entstörmaßnahmen zur Verringerung des Rauschens.



Als Reaktion darauf brachte ROHM 2017 die EMARMOUR™-Serie auf den Markt. Diese zeichnet sich durch eine hohe Rauschunempfindlichkeit aus. Zudem ermöglicht EMARMOUR™ die Reduktion von Ressourcen für die Entwicklung von Entstörmaßnahmen. Hierbei leisten auch ROHMs vertikal integriertes Produktionssystem sowie die proprietäre analoge Designtechnologie des Unternehmens einen positiven Beitrag.



Die EMARMOUR™-Serie wurde entwickelt, um ohne besondere Maßnahmen Fehlfunktionen aufgrund von Rauschen zu verhindern. Insbesondere die neue BD8758xY-Serie hat in vier internationalen EMV-Prüfungen eine hohe Störfestigkeit gezeigt. Bei den von Fahrzeugherstellern gemäß ISO 11452-2 durchgeführten Funkwellen-Emissionstests schwankt die Ausgangsspannung von Standardprodukten in allen Frequenzbändern um mehr als ±300 mV, während es bei der BD8758xY-Serie zu Schwankungen der Ausgangsspannung von nur ±10 mV kommt. Gleichzeitig ermöglicht die CMOS-Struktur eine präzise, schnelle Signalverstärkung ohne Beeinträchtigung durch externes Rauschen, wenn die Installation in den letzten Blöcken von Sensoranwendungen erfolgt. Dies verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit erheblich, sondern verkürzt auch die Entwicklungszeit einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Anomalie-Erkennungssystemen.



Um Nachbesserungen nach dem Prototyping zu vermeiden, bietet ROHM mit dem „ROHM Real Model“ ein neues hochpräzises SPICE-Modell, das die elektrischen und Temperatureigenschaften des realen ICs mit den Simulationswerten abgleicht.



(Bild 2)



(Bild 3)



Anwendungsbeispiele

- EV/HEV-Wechselrichter, Motorsteuergeräte, eCall (Fahrzeugnotrufsystem), Auto-Navigation/Klimaanlagen

- Industrielle Fabrikautomatisierungsanlagen, Messgeräte, Messinstrumente, Servo-Systeme und Sensorsysteme

sowie andere rauschempfindliche Automobil-/Industrieanwendungen



Produktspektrum der EMARMOUR™-Serie für Automobilanwendungen

- Operationsverstärker

(Bild 4)



- Komparatoren

(Bild 5)



Weitere Produkte der EMARMOUR™-Serie sind hier hinterlegt: https://www.rohm.com/emarmour



Verfügbarkeit

Produkt: Hochgeschwindigkeits-CMOS-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (BD87581YG-C, BD87582YFVM-C)

Online-Distributoren: Digi-Key, Mouser und Farnell



*EMARMOUR™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co., Ltd. Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Technology, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

