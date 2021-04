Neue weiße Chip-LEDs: Hohe Lichtstärke von 2,0 cd in ultrakompakter 1608er Größe (metrisch) Verbessertes Design für mehr Platzersparnis in batteriebetriebenen Anwendungen wie IoT-Geräten und Drohnen Willich-Münchheide, 22. April 2021 – ROHM kündigt mit der CSL1104WB-Serie ultrakompakte weiße Chip-LEDs in 1608er Größe mit hohen Lichtstärken von 2,0 cd an. Die LEDs sind für Anwendungen optimiert, die bei der Emission von weißem Licht eine hohe Helligkeit erfordern. Dazu gehören IoT-Geräte, Drohnen und andere batteriebetriebene Produkte.

Um die Sichtbarkeit in einer Reihe von Applikationen in der Unterhaltungselektronik und im Automobilbereich zu verbessern, kommen zunehmend weiße LEDs mit hoher Lichtstärke (2,0 cd) zum Einsatz. Gleichzeitig erfordern zahlreiche neue Anwendungen mit mehreren LEDs auf kleinstem Raum – zum Beispiel IoT-Geräte und Drohnen – eine sehr dichte Bestückung. Dies macht es schwierig, eine hohe Helligkeit bei einer kompakten Grundfläche zu erreichen.



Große Helligkeit bei geringsten Gehäuseabmessungen verbessert die Designflexibilität

Die CSL1104WB-Serie erzielt trotz ihrer ultrakompakten 1608-Größe (1,6 mm x 0,8 mm = 1,28 mm²) eine hohe Lichtstärke von 2,0 cd. Diese war bisher nur schwer zu erreichen. Das Ergebnis ist die gleiche Lichtstärke wie beim derzeit gängigen 3528er PLCC-Gehäuse (3,5 mm x 2,8 mm = 9,8 mm²). Der Formfaktor ist jedoch um 87 % kleiner.



Eng abgestufte, präzise weiße Farborte

Da die CSL1104WB-Serie eine genaue weiße Farb-Chromatizität gewährleistet, werden Farbabweichungen deutlich reduziert und der Farbanpassungsprozess vereinfacht. Das spart nicht nur Platz in der Anwendung, sondern erhöht auch die Designflexibilität. Zusammen mit der besseren Sichtbarkeit, die durch eine dichte Bestückung mit leuchtstarken LEDs erreicht wird, reduziert sich der Entwicklungsaufwand erheblich. Darüber hinaus ist eine Zertifizierung gemäß dem für optische Komponenten entwickelten Kfz-Zuverlässigkeitsstandard AEC-Q102 geplant. Damit ist ein reibungsloser Einsatz in Industrieanlagen und Automotive-Anwendungen in rauen Umgebungen möglich.



ROHM wird sein Angebot an weißen Chip-LEDs in 1608er Größe von niedriger bis hoher Helligkeit weiter ausbauen. Ziel ist es, die Designflexibilität zu verbessern und gleichzeitig den Entwicklungsaufwand zu reduzieren.

Informationen für Online-Vertriebspartner

Zielprodukt(e): Ultrakompakte weiße Chip-LED mit hoher Leuchtstärke (CSL1104WB)

Datum des Verkaufsstarts: April 2021

Online-Distributoren: Digi-Key, Mouser und Farnell



PicoLED™ and ExceLED™ sind Marken oder eingetragene Marken von ROHM Co., Ltd. Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der neben SiC-Dioden, MOSFETs und Analog ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs, auch Leistungstransistoren, Dioden und passive Bauelemente gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Technology, Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

