ROHM und Sanden Huayu Hold eröffnen gemeinsames Technologielabor Willich-Münchheide, 18. März 2021 – ROHM und Sanden Huayu Automotive Air-Conditioning Co., Ltd, einer der größten Hersteller von Automobil-Klimaanlagen in China, eröffnen ein gemeinsames technisches Labor am Hauptsitz von Sanden Huayu in Shanghai, China.



ROHM und Sanden Huayu sind bereits seit 2018 im regen technischen Austausch und entwickeln gemeinsam Automobil-anwendungen, die mit fortschrittlichen Leistungsbauelementen wie den IGBTs von ROHM ausgestattet sind. Als Folge dieser Kooperation werden seit Oktober 2020 elektrische Kompressoren mit ROHMs IGBT-Leistungshalbleitern und Peripheriekomponenten in Serie produziert.



Das neue gemeinsame technische Labor verfügt über hochmodernes Equipment zur Evaluierung von Bauelementen und Anwendungen für die Automobilindustrie, vor allem Automobil-Klimaanlagen. In Zukunft werden die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und die Entwicklung innovativer Lösungen beschleunigen. Dazu evaluieren sie die Leistungshalbleiter von ROHM in Kombination mit „Intelligent Power Module“-Lösungen, die Treiber-ICs mit Peripheriekomponenten kombinieren.



Yao Yi, Assistent der Geschäftsführung, Chefingenieur und Direktor des technischen Zentrums, Sanden Huayu Automotive Air-Conditioning Co., Ltd.

„Wir haben unsere Zusammenarbeit mit ROHM, einem führenden Hersteller von Halbleitern, der seit 2018 Leistungshalbleiter im Programm hat, weiter ausgebaut. Nach über zwei Jahren des technischen Austauschs freuen wir uns, dieses Jahr die erfolgreiche Entwicklung und Massenproduktion von Automobilanwendungen mit IGBT-Bauelementen bekannt geben zu können. Die Eröffnung des gemeinsamen Labors ist ein Beweis für die sich vertiefende Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen. Wir freuen uns auf weitere technische Unterstützung durch das umfangreich ausgestattete neue Labor.“



Dr. Kazuhide Ino, Senior Corporate Officer und CSO, ROHM Co., Ltd.

“Wir freuen uns, dass wir mit Sanden Huayu, einem führenden Hersteller von Automobil-Klimaanlagen, ein gemeinsames Labor eröffnet haben. ROHM entwickelt fortschrittliche Leistungsbauelemente in einer Reihe von Bereichen, von Silizium-Leistungsbauelementen (IGBTs, MOSFETs) bis hin zu SiC-Leistungshalbleitern. Das Unternehmen verfügt über eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Stromversorgungslösungen, die Peripheriekomponenten wie Treiber-ICs kombinieren. Durch dieses gemeinsame Labor werden wir unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit vertiefen und mit Stromversorgungslösungen, die sowohl den Kundenbedürfnissen als auch den Markttrends entsprechen, zur technischen Innovation im Automobilsektor beitragen.“





Über Sanden Huayu Automotive Air-Conditioning Co., Ltd.

Sanden Huayu ist ein Joint Venture, das von Huayu Automotive Systems Co., Ltd., der Sanden Holdings Corporation und Shanghai Longhua Industry Co., Ltd. gegründet wurde. Mit einer Gesamtinvestition von 168,36 Mio. US-Dollar stellt das Unternehmen eine Reihe von Produkten her, die von Fahrzeug-Klimakompressoren und -modulen bis zu Motorkühlsystemen reichen. Insbesondere die Kolbenkompressoren mit festem Hubraum und intern/extern geregeltem variablem Hubraum, die auf der Taumelscheiben-Technologie basieren, sowie die Scroll- und Elektrokompressoren für „New Energy Vehicles“ sind in der Branche aufgrund ihrer Qualität und Leistung sehr gut aufgenommen worden und haben daher einen großen Anteil am chinesischen Markt. Ein weiterer Schwerpunkt von Sanden Huayu ist die Entwicklung von Klimaanlagen – insbesondere von elektrischen Wärmepumpen-Klimaanalgen für „New Energy Vehicles“ – sowie die Integration von Peripheriekomponenten. Über ROHM

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

