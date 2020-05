ROHM präsentiert ultrakompakten LED-Treiber für LED-Leuchten im Automobil BD18336NUF-M gewährleistet bei Spannungsabfällen der Batterie stets stabile Beleuchtung Willich-Münchheide, 19. Mai 2020 – ROHM bietet mit dem BD18336NUF-M einen Ein-Kanal-Konstantstrom-LED-Treiber für die Ansteuerung von LEDs in Automobilanwendungen wie Rücklichter, Blinker, Nebelscheinwerfer, Schlussleuchten oder Tagfahrlichter.

Der ultrakompakte IC ist für den Einsatz in LED-Lampenmodule geeignet. Er weist ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität für das Wärmemanagement von LEDs auf.



„Mit seinem neuen LED-Treiber kommt ROHM dem Markttrend zur Miniaturisierung entgegen, ohne Kompromisse bei Sicherheitsmerkmalen und Leistung einzugehen“, kommentiert Stefan Drouzas, Senior Marketing Manager Automotive, ROHM Semiconductor GmbH.



Sein monolithischer Aufbau gewährleistet selbst bei einem Abfall der Batteriespannung auf 9 V eine stabile Beleuchtung. Die konfigurierbare Strombypassfunktion verhindert das Abschalten der LEDs und sorgt dafür, dass stets eine Mindesthelligkeit beibehalten wird. Dies trägt zu einer höheren Verkehrssicherheit bei. Das extrem kleine Gehäuse mit Abmessungen von 3,00 mm² reduziert die Montagefläche im Vergleich zu konventionellen Lösungen mit externen Komponenten um 30 Prozent unter Beibehaltung des hohen Ausgangsstromes von 600 mA.



Die von den LEDs erzeugte Wärme wird durch ein integriertes Derating des Stromes unterdrückt. Der thermisch einstellbare Ausgangsstrom begrenzt die von den LEDs generierte Wärme und verlängert dadurch ihre Lebensdauer. Der LED-Treiber eignet sich sowohl für weiße als auch für rote und gelbe LEDs.



Der BD18336NUF-M ist die ideale Lösung für ultrakompakte Designs, zum Beispiel für den Einsatz in LED-Lampenmodulen oder Fassungen von LED-Leuchten, die auch in den anspruchsvollen Umgebungen hervorragende Leistung bieten.



Die elektrischen Spezifikationen im Überblick

Verfügbarkeit: Der BD18336NUF-M ist ab sofort in Muster- und ab Juli 2020 in OEM-Stückzahlen erhältlich.



Anwendungsbeispiele

((Fig 2)) Rückleuchten (Brems-/Schlussleuchten)



Nebelscheinwerfer



Blinker



Tagfahrlichter



LEDs für den Einsatz in Lampenmodule Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,378 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.



ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

