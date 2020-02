ROHM Semiconductor sagt Teilnahme an der Embedded World 2020 in Nürnberg ab Willich-Münchheide, 17. Februar 2020 – ROHM Semiconductor hat die Situation nach der Verbreitung des neuartigen Coronavirus sorgfältig beobachtet, um eine faktenbasierte Entscheidung in Bezug auf die Teilnahme an der Embedded World 2020 zu treffen.



ROHM Semiconductor Europe ist nach der vollständigen Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit einer sich schnell verändernden Situation zu dem Schluss gekommen, die Teilnahme an der Embedded World 2020 abzusagen.

Der primäre Fokus liegt auf dem Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter und anderer Personen - natürlich tragen wir auch eine Verantwortung gegenüber der Industrie und den Kunden.



Wir danken der NürnbergMesse GmbH für ihr Verständnis und freuen uns darauf, ihre Veranstaltungen in Zukunft wieder zu besuchen und zu unterstützen.

Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2019 einen Umsatz von rund 3,652 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.899 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

