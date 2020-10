Mexperts setzt mit Christina Deinhardt auf Technikjournalismus und -leidenschaft Inning am Ammersee – 12. Oktober 2020 – Journalistische Ausbildung und Branchenerfahrung in Verbindung mit Leidenschaft für technische Themen: Die Mexperts AG hat mit Christina Deinhardt ein „perfect match“ gefunden. Seit Juli 2020 unterstützt die Technikjournalistin und geprüfte Grafikdesignerin das Team als Consultant Media Relations.



Christina Deinhardt war zuletzt bei den WEKA Fachmedien als Content- und Social-Media-Managerin sowie Redakteurin für die Fachmagazine „Elektronik“ und „Elektronik neo“ tätig. Bei Mexperts bringt sie ihr Know-how als Fachredakteurin ein und berät Kunden aus der Halbleiter- und Elektronikbranche.



„Als spezialisierte Agentur mit Kunden aus Hochtechnologie-Branchen setzen wir auf die branchen- und themenspezifische Expertise unserer Berater. Nur so können wir unseren Kunden zuverlässige und effiziente Unterstützung für ihre Kommunikation und Medienarbeit bieten“, sagt Florian Löffler, CEO der Mexperts AG. „Wir freuen uns sehr, mit Christina eine neue Kollegin gewonnen zu haben, die über den journalistischen Hintergrund, das technische Know-how als auch über langjährige Branchenkenntnis und -kontakte verfügt.“



Christina Deinhardt ist verantwortlich für die Erstellung von technischem Content, wie Presseinformationen, Fachartikeln und Blog-Beiträgen, unter anderem in den Bereichen Halbleiter, Leistungselektronik, Sensorik und Leiterplattenherstellung. Sie berät langjährige Agenturkunden und setzt dank ihrer Begeisterung für die sozialen Medien neue Akzente in der Agenturkommunikation.



An der Technischen Hochschule Nürnberg studierte Christina Deinhardt die journalistischen und technischen Grundlagen. Parallel dazu absolvierte sie an der Studiengemeinschaft Darmstadt ein Fernstudium zur geprüften Grafikdesignerin. Als Volontärin des Fachmagazins „Elektronik“ der WEKA Fachmedien vertiefte sie ihr Wissen und betreute anschließend als Redakteurin verschiedene Themenschwerpunkte des Magazins, unter anderem die Stromversorgung und Leistungselektronik. Zusätzlich bewies sie ihre konzeptionelle Stärke, Kreativität und Teamfähigkeit bei der Mitentwicklung und Umsetzung des neuen Magazins „Elektronik neo“.



Kontakt: Christina Deinhardt, christina.deinhardt@mexperts.de, Telefon: +49 8143 59744-17, Twitter, LinkedIn, Xing Über Mexperts



Kernkompetenz von Mexperts ist die Erstellung von anspruchsvollem technischen Content und dessen Platzierung in den europäischen Fachmedien und anderen Kommunikationskanälen. Alle Berater der Agentur verfügen über ein fundiertes Fachwissen und eine langjährige Branchenkenntnis. In Verbindung mit den richtigen PR-Strategien und -Konzepten, viel Kreativität und nicht zuletzt exzellenten Medienkontakten unterstützt Mexperts seine Kunden erfolgreich dabei, ihre Kommunikationsziele zu erreichen. Weitere Informationen unter www.mexperts.de. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG