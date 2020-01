FRAMOS setzt erneut auf PR-Unterstützung durch die Agentur Mexperts Inning am Ammersee/München, 7. Januar 2020 – Ab sofort unterstützt Mexperts als PR-Dienstleister wieder seinen ehemaligen Kunden FRAMOS, einen globalen Anbieter von Vision-Technologien. Die auf Technologiethemen spezialisierte Agentur für Media Relations betreut nach kurzer Unterbrechung FRAMOS ab sofort bei der Erstellung von technischem Content rund um die Vision-Technologie und bei der zielgruppengerechten Verbreitung der Themen im gesamten europäischen Raum. Im Bereich der Vision-Technologie konnte die Agentur in der Vergangenheit durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden ihre Erfahrung weiter ausbauen und hat zahlreiche Success Stories sowie anwendungsbezogene Artikel aus unterschiedlichen Branchen für Fachjournalisten im Print- und Online-Bereich aufbereitet. Während sich Mexperts für FRAMOS um alle redaktionellen Belange und journalistischen Anfragen kümmert, erfolgt die Planung aller werblichen Maßnahmen weiterhin bei FRAMOS im Haus.



Über FRAMOS



FRAMOS bringt Maschinen das Sehen bei. Die Bildverarbeitung ist eine Schlüsseltechnologie in der Automatisierung, Robotik und Industrie 4.0 sowie Basis für kognitive Systeme, Smart Homes, intelligente Geräte und selbstfahrende Autos. Als führender globaler Anbieter für Bildverarbeitung, Embedded Vision-Technologien, Individuallösungen und OEM-Services unterstützt FRAMOS seine Kunden seit 1981 als technischer Berater, Entwicklungspartner und Distributor. Weltweit arbeiten mehr als 100 FRAMOS Mitarbeiter daran, schnelle, innovative und effiziente Vision-Anwendungen und die beste Lösung für die Kunden zu finden. www.framos.com



Kontakt für werbliche Anfragen



FRAMOS GmbH

Antonia Ebenburger-Lanzinger

Tel. +49 (0)89 710 667-131

E-Mail: a.ebenburger@framos.com

www.framos.com



Kontakt für redaktionelle Anfragen



MEXPERTS AG

Matthias May

Tel. +49 (0)8143 59744-16

E-Mail: matthias.may@mexperts.de

www.mexperts.de

Über Mexperts



Kernkompetenz von Mexperts ist die Erstellung von anspruchsvollem technischen Content und dessen Platzierung in den europäischen Fachmedien und anderen Kommunikationskanälen. Alle Berater der Agentur verfügen über ein fundiertes Fachwissen und eine langjährige Branchenkenntnis. In Verbindung mit den richtigen PR-Strategien und -Konzepten, viel Kreativität und nicht zuletzt exzellenten Medienkontakten unterstützt Mexperts seine Kunden erfolgreich dabei, ihre Kommunikationsziele zu erreichen. Weitere Informationen unter www.mexperts.de. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



