Mit neuen Verbindungslösungen unterstützt Metz Connect nun auch die Konnektivität in Bussen und Schienenfahrzeugen Blumberg, 9. April 2025 Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, hat seine Bestandsprodukte für das industrielle Anwendungsumfeld aufgerüstet, damit sie den Vorgaben der einschlägigen Normen für Schienenfahrzeug- und Busanwendungen umfänglich entsprechen, speziell hinsichtlich Brandschutz, Schock, Vibration, Salzsprühnebel und Dichtigkeit (IP-Klassifizierung). Damit erschließt sich Metz Connect neue Anwendungsfelder in einem international stark wachsenden Markt.



Nun stehen den Geräteherstellern und Systemintegratoren sowie Schienenfahrzeug- und Busherstellern verschiedene Steckverbinder in einer großen Vielfalt und Durchgängigkeit für alle Anforderungen zur Verfügung. Die Systemdurchgängigkeit erstreckt sich von Leiterplattenbuchsen bis hin zu Schaltschrankkomponenten und Kabeln. Das Produktsortiment für Bus- und Schienenfahrzeuge umfasst M12-feldkonfektionierbare Stecker und Buchsen (D- und X-kodiert) sowie Kabelkonfektionen mit unterschiedlichen Übertragungseigenschaften (Cat.5, Cat.7) und in verschiedenen Längen. Diese können mit einer Vielzahl von Steckverbindern kombiniert werden, darunter RJ45- und M12-Steckverbinder.



Vernetzungsgrad im Personentransport steigt stetig



Moderne Bus- und Schienenfahrzeuge verfügen über Ethernet-Netzwerke, die aktive Netzwerkgeräte (ETBN, Repeater, Switche) und Endgeräte, wie Kameras, digitale Entertainment-Systeme, WLAN Access Points und Displays verbinden und diese mit Spannung und Daten versorgen. Ein "Ethernet Integrated Train Backbone Node" (ETBN) dient als zentraler Knotenpunkt für die Verwaltung und Steuerung verschiedener Kommunikationsfunktionen innerhalb des Zuges. Er verbindet verschiedene Subsysteme und Endgeräte miteinander, unter anderem Überwachungs-, Steuerungs-, Unterhaltungs- und Sicherheitssysteme.



Für die physische Verbindung werden passive Komponenten, wie Kabel und Steckverbinder, eingesetzt. Um die Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes zu erfüllen, werden Kabel mit erhöhten Schutzanforderungen gegen Brände sowie Steckverbinder mit erhöhter Schutzart und mechanischer Belastbarkeit eingesetzt, die auch bei starken Vibrationen noch einwandfrei funktionieren.



Steckerlösungen von Metz Connect kommen in Bussen und Schienenfahrzeugen bei Neuausstattungen sowie beim Refurbishing (Retrofit) zum Einsatz. Damit können Konstrukteure auf Lösungen setzen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Die Steckverbinder entsprechen den relevanten Normen für Fahrzeuganwendungen: DIN EN 45545 (Brandverhalten), DIN EN 50155 (Elektronische Betriebsmittel, mechanische Belastung), IEC 60529 (Schutzarten durch Gehäuse), IEC 61076-2-109 bzw. IEC 61076-2-101 (Typprüfung Steckverbinder) sowie ECE R118 (Brandverhalten der Leitung in Busanwendungen).



M12-Stecker und brandbeständige PUR-Leitungen



Feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder von Metz Connect mit Schraubverschluss und Schneidklemmenanschluss sowie M12-Stecker in D- und X-Kodierung gelten in der Branche aufgrund ihrer Robustheit als bevorzugte Verbindungslösungen. Ihr Einsatz bzw. die Anwendung ist unkompliziert, schnell und robust.



Die Stecker kommen bei der Vernetzung zur Unterstützung des Datenverkehrs an Bord zum Einsatz sowie bei Bezahlsystemen (Ticketing) und in Sicherheitsbereichen (Zugangskontrolle und Passagierzählung). Sie unterstützen den Komfort (Sitzplatzanzeige, Sprachansagen) sowie das Infotainment an Bord. Die Auswahl ist groß: Vom M12-Rundsteckverbinder über M12-Schaltschrankdurchführungen bis hin zu verschiedenpoligen Leiterplattenbuchsen ist bei Metz Connect alles verfügbar, was in Bussen und Schienenfahrzeugen üblicherweise benötigt wird.



Zur sicheren Datenübertragung in Bussen stehen geschirmte Cat.5e und Cat.7 Leitungen (AWG 22/19, AWG 22/7) mit ECE R118 Zulassung zur Verfügung und zusätzlich für Schienenfahrzeuge halogenfreie, elektronenstrahlvernetzte Cat.5- und Cat.7-Leitungen mit verbesserter Brandschutzanforderung gemäß EN 45545-2 (HL1 - HL3). Die Ausführungen haben zudem sehr gute Eigenschaften hinsichtlich Nahübersprechen (Next), Dämpfung und Schirmung.



Umfassende Beratung gehört dazu



Kabel können bereits in kleinen Mengen definiert und bestellt werden: Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück (für Längen bis 20 m) und 4 Stück (ab 20 m). Die Wahl des richtigen Ethernet-Steckverbinders für Bus- und Schienenfahrzeuge hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Bei allen Anfragen steht Metz Connect mit hoher Beratungskompetenz zur Verfügung. Ein Online-Konfigurator vereinfacht das Auffinden geeigneter Stecker, Buchsen und Verbindungslösungen.

Über METZ CONNECT



Die Metz Connect GmbH in Blumberg ist ein international expandierendes Familienunternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern in weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten, unter anderem in Ungarn sowie in USA und China. Seit fast fünf Jahrzehnten steht das Familienunternehmen mit hoher Fertigungstiefe für Präzision, Zuverlässigkeit und Erfindergeist im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment umfasst Verkabelungslösungen für strukturierte Netzwerkverkabelung, Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen sowie intelligente System- und Schaltschrankkomponenten. Weltweit garantieren Produkte von Metz Connect sichere und zuverlässige Verbindungen für einen reibungslosen Informationsfluss von der Leiterplatte bis zur infrastrukturellen Umgebung. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen am Standort in Blumberg eine eigene Glasfaserkabel-Fertigung zur Ergänzung der langjährigen Kupferkabel-Kompetenz aufgebaut, um gestiegenen Marktanforderungen bei hochbitratigen Netzwerktechnologien gerecht zu werden. www.metz-connect.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG