Metz Connect auf der ISH in Frankfurt vom 17. bis 21. März (Halle 11.1, Stand B54) und auf der eltefa in Stuttgart (Halle 10, Stand B20) vom 25. bis 27. März Neuer BACnet/SC-Router erweitert Metz Connect Produktpalette Blumberg, 13. März 2025 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, erweitert sein Produktsortiment um den BACnet/SC- (Secure Connect-) Router BMT-(F)-RTR/SC. Dieser ist eine ideale Lösung für die sichere und verschlüsselte Datenübertragung in der Gebäudeautomation, insbesondere in kritischen Infrastrukturen, beispielsweise in Krankenhäusern oder in Bahnhöfen.



Ab sofort sichere BACnet-Datenübertragung



BACnet/SC definiert einen neuen Standard für sichere Datenübertragungen mittels des BACnet-Protokolls und ermöglicht die sichere Nutzung vorhandener IT-Infrastrukturen sowie des Internets. Das vereinfacht und sichert die Kommunikation über weite Distanzen, einschließlich der Anbindung an Cloud-Anwendungen und ermöglicht Remote-Zugriffe und die Fernwartung von Anlagen.



Der Router BMT-(F)-RTR/SC ist eine kostengünstige Lösung für die sichere, verschlüsselte Datenübertragung in kritischen Infrastrukturen. Mit einem Primary-Hub kommuniziert er als Knotenpunkt (Node) in BACnet/SC- sowie in BACnet/IP- und BACnet-MS/TP-Netzwerken. Er unterstützt den Anschluss von 32 BACnet-MS/TP-Geräten pro Linie ohne Einschränkung bei den Leitungslängen.



Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit des Routers, in sicheren, verschlüsselten BACnet/SC-Netzwerken sowohl BACnet-MS/TP- als auch BACnet/IP-Geräte nahtlos, also ohne den Austausch von Geräten oder der Verkabelung, zu verbinden. Diese Flexibilität bietet signifikante Planungs- und Investitionssicherheit für Anlagenbetreiber, die eine zukünftige stufenweise Umstellung auf BACnet/SC erwägen.



Integrierter Webserver vereinfacht Anwendung



Der Router wurde für die einfache Anreihung weiterer BACnet-MS/TP-IO-Module mit Brückensteckern oder Geräte-Anschlussklemmen konzipiert. Er verfügt über einen integrierten Webserver zur intuitiven Konfiguration und Parametrierung gerätespezifischer Funktionen. Angeschlossene BACnet-MS/TP-Geräte werden hier mit ihrer Geräteadresse angezeigt. Die Kommunikation der Geräte über den RS485-Bus kann dabei aufgezeichnet und analysiert werden.



Der BMT-(F)-RTR/SC garantiert nicht nur die Zukunftsfähigkeit und Adaptierbarkeit von Anlagen, sondern erleichtert auch die schrittweise Integration der neuesten Sicherheits- und Kommunikationsstandards in die Gebäudeautomation.

Über METZ CONNECT



Die Metz Connect GmbH in Blumberg ist ein international expandierendes Familienunternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern in weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten, unter anderem in Ungarn sowie in USA und China. Seit fast fünf Jahrzehnten steht das Familienunternehmen mit hoher Fertigungstiefe für Präzision, Zuverlässigkeit und Erfindergeist im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment umfasst Verkabelungslösungen für strukturierte Netzwerkverkabelung, Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen sowie intelligente System- und Schaltschrankkomponenten. Weltweit garantieren Produkte von Metz Connect sichere und zuverlässige Verbindungen für einen reibungslosen Informationsfluss von der Leiterplatte bis zur infrastrukturellen Umgebung. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen am Standort in Blumberg eine eigene Glasfaserkabel-Fertigung zur Ergänzung der langjährigen Kupferkabel-Kompetenz aufgebaut, um gestiegenen Marktanforderungen bei hochbitratigen Netzwerktechnologien gerecht zu werden.



