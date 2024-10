Metz Connect auf der SPS in Halle 9, Stand 315, und auf der electronica 2024 in Halle A2, Stand 320 Metz Connect bringt abschließbare IP44-Anschlussdose im Aufputz- und Unterputz-Gehäuse auf den Markt Blumberg, 29. Oktober 2024 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, hat als einer der ersten Hersteller eine abschließbare Ethernet-Anschlussdose MC IP44 SG mit IP44-Schutz auf den Markt gebracht. Auch bei eingesteckten Patchkabeln schließt der Klappdeckel des Thermoplast-Gehäuses vollständig und gewährleistet einen zuverlässigen IPX4-Schutz. Die Anschlussdosen sind gegen allseitiges Spritzwasser und das Eindringen von Festkörpern, die größer als 1 mm sind, geschützt.



Für Härtefälle bestens geeignet



Das Gehäuseunterteil ist um 180 Grad drehbar. Das ermöglicht die Kabelzuführung von oben und unten. Im Innern bietet die Anschlussdose ausreichend Raum für Kabelreserven. Die Ethernet-Anschlussdosen MC IP44 SG eignen sich für die Montage im überdachten Außenbereich, in Feuchträumen und an Orten mit Verunreinigungen durch Staubpartikel. Zudem können sie in mechanisch stark beanspruchten industriellen Einsatzbereichen montiert werden, etwa in Produktionshallen oder Lagerstätten.



Durch die Verwendung von robusten, bruchfesten Materialien im verstärktem Gehäuse ist die UV- und witterungsbeständige Anschlussdose MC IP44 SG schlagfest, bruchfest und ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Das bietet die besten Voraussetzungen für Anwendungen in Schulen oder Sporthallen, im Garten, auf Terrassen, in der Garage und in Werkstätten.



Der Klappdeckel kann, im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten, auch bei gesteckten Patchkabeln abgeschlossen werden, um einen Zugriffsschutz gegen unbefugte Nutzer sicherzustellen. Das ist vor allem bei einer Verwendung in öffentlichen Bereichen von Bedeutung. Im Unterschied zu vergleichbaren Produkten im Markt ist der plombierbare Klappdeckel der Ethernet-Anschlussdose MC IP44 SG im geöffneten Zustand feststellbar. Das erleichtert der Elektrofachkraft die Installation.



Mischbestückung einfach möglich



Insgesamt können an zwei Ports einzelne RJ45-Module oder Kupplungen für Koax-Stecker und Lichtwellenleiter (LWL) integriert werden. Somit eignet sich die Ethernet-Anschlussdose MC IP44 SG für eine individuelle Kupfer- und LWL-Mischbestückung. Dank dem großen Steckbereich und dem vollständig schließenden Klappdeckel ist der IP44-Schutz auch bei gesteckten Patchkabeln gegeben.



Das moderne Gehäuse-Design ist in reinweiß (RAL 9010) und grau (RAL7035) erhältlich – es ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Elektroinstallateure profitieren zudem von einem gut sichtbaren Beschriftungsschild.

Über METZ CONNECT



Die Metz Connect GmbH in Blumberg ist ein international expandierendes Familienunternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern in weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten, unter anderem in Ungarn sowie in USA und China. Seit fast fünf Jahrzehnten steht das Familienunternehmen mit hoher Fertigungstiefe für Präzision, Zuverlässigkeit und Erfindergeist im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment umfasst Verkabelungslösungen für strukturierte Netzwerkverkabelung, Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen sowie intelligente System- und Schaltschrankkomponenten. Weltweit garantieren Produkte von Metz Connect sichere und zuverlässige Verbindungen für einen reibungslosen Informationsfluss von der Leiterplatte bis zur infrastrukturellen Umgebung. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen am Standort in Blumberg eine eigene Glasfaserkabel-Fertigung zur Ergänzung der langjährigen Kupferkabel-Kompetenz aufgebaut, um gestiegenen Marktanforderungen bei hochbitratigen Netzwerktechnologien gerecht zu werden.



