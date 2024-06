Aktuelle CSRD-Richtlinie: EWIO2-Gerätefamilie mit Node-RED von Metz Connect vereinfacht Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts Blumberg, 5. Juni 2024 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, bietet mit den Datenloggern und Kleinsteuerungen seiner EWIO 2 -Gerätefamilie und der grafischen Programmieroberfläche Node-RED eine praktische Lösung für die einfache Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts zur Corporate Sustainability Responsibility (CSR). Dieser wird schon ab kommenden Jahr für mittelständische Unternehmen verpflichtend. Der Datenlogger-Typ EWIO 2 -M liefert mit der Möglichkeit der Energieverbrauchsüberwachung und des Energie-Monitorings eine gute Grundlage zur automatisierten Erstellung des Berichts.



Neue Ära der Nachhaltigkeitsberichterstattung



Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), eine EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wird im nächsten Jahr verpflichtend. Sie gilt für mittelständische Unternehmen mit über 250 Mitarbeiter, die Umsätze von mehr als 40 Millionen Euro erzielen oder eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro ausweisen. Somit sind sehr viele Unternehmen davon betroffen.



Zudem weitet die CSRD den bisher notwendigen Inhalt eines Nachhaltigkeitsberichts deutlich aus. Hilfreich sind hier die Datenlogger von Metz Connect. Die Funktionen des Datenloggers EWIO 2 -M unterstützen reportpflichtige Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu analysieren und im Einklang mit EU-Standards strukturiert darzustellen.



Die Software-Plattform Node-RED vereinfacht durch grafische Programmierung die Anwendung und das Erstellen des geforderten Nachhaltigkeitsberichts. Node-RED beinhaltet Tools z. B. zur Darstellung von Eingaben und Ist-Zuständen auf benutzerdefinierten Dashboards direkt auf dem Webserver des Geräts. Das erleichtert die Überwachung und Steuerung von Anwendungen.



Systemintegratoren und Installateure haben damit ein praktisches Werkzeug zur Hand, um die Gebäudeautomation zu optimieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu überwachen und zu steuern. Die Lösung eignet sich aber auch für Anbieter von förderfähiger Software für Energiemanagementsysteme ohne eigene Hardware für die Energiedatenerfassung.



Steuerung und Energiemonitoring in Gebäuden, Maschinen und Anlagen



Der Datenlogger EWIO 2 -M ermöglicht die Erfassung und Speicherung der Messdaten, z. B. von Strom, Wasser oder Wärme, die von busfähigen Zählern geliefert werden. Mit 22 verschiedenen I/Os kann das Gerät nicht nur Daten für die Speicherung erfassen, sondern auch Aktoren schalten. Beim Energiemanagement können Daten nicht nur erfasst, sondern darüber hinaus zu Regelungszwecken über Node-RED an die Aktoren zurückgespielt werden. So entsteht ein aktiver Regelungskreis von der Erfassung über die Auswertung bis zur Nachführung.

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

