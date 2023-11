Metz Connect auf der SPS 2023 in Nürnberg in Halle 9, Stand 305 Neue Ethernet-Klemmen von Metz Connect als Alternative für IoT- und IIoT-Geräte ohne klassischen Steckverbinder Lösungen für den Ethernet-Anschluss kompakter Geräte mit begrenztem Platz im Gehäuse Blumberg, 10. November 2023 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, stellt neue Leiterplatten-Anschlussklemmen für Ethernet- bzw. IP-fähige IoT- und IIoT-Gerät vor, die ohne klassischen Steckverbinder ausgeführt werden sollen. Die löt- und steckbaren Schneid- und Federkraftklemmen mit Exzenterhebel wurden für ein-, zwei- und vierpaarige Ethernet-Verkabelungen konzipiert. Sie ermöglichen eine kompakte Bauweise, die gerade im Hinblick auf die Anforderungen der Miniaturisierung interessant ist. Die Anschlussklemmen können für verschiedene Ethernet-Anwendungen farblich kodiert werden.



Leiterplatten-Anschlussklemmen sind immer häufiger eine kostengünstige und platzsparende Alternative zu den bisher üblichen RJ45- oder D-kodierten M8- bzw. M12-Steckern, beispielsweise im Schaltschrank, in Steuerungen, in der Sensorik, Bildverarbeitung, Robotik und vielen weiteren industriellen Anwendungen. Das liegt sowohl an den niedrigeren Kosten eines Festanschlusses aufgrund der Bauteilreduktion als auch am montagefreundlichen Anschluss ohne Spezialwerkzeug.



Da die Anschlussklemmen im Gerät verbaut sind, liegt der Fokus weniger auf dem IP-Schutz wie bei anderen Steckverbindern, sondern auf Datenübertragungsrate, Baugröße und Rastermaß. Da sie für bis zu 10 GBit/s ausgelegt sind, decken sie die gängigen 100-Mbit/s-Datenraten problemlos ab. Die Leiterplatten-Anschlussklemmen sind für Geräte interessant, die an einem Ort fest installiert werden und deshalb keine steckbare bzw. lösbare Verbindung und keine Wartungsschnittstelle benötigen. Sie werden nicht nur in der Industrie eingesetzt, sondern auch im Outdoor-Bereich sowie in der Gebäude- und Verkehrstechnik.

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

