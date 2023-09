Metz Connect auf der SPS 2023 in Nürnberg in Halle 9, Stand 305 Metz Connect erweitert das SPE-Produktportfolio um Leiterplatten-Buchsen und Patchkabel Blumberg, 12. September 2023 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, stellt sich mit neuen Produkten, die auf dem Standard IEC 63171-6 basieren, auf die zukünftige Verbreitung von Single Pair Ethernet (SPE) ein. Das Unternehmen, das sich seit 2020 im SPE Industrial Partner Network engagiert, bringt nun SPE-Leiterplattenbuchsen und Patchkabel für den IP20-Bereich auf den Markt.



Damit bietet Metz Connect eine durchgängige SPE-Lösung für die Leiterplattenseite einschließlich zugehöriger Kabel, um die schlanke und leistungsstarke SPE-Infrastruktur zur Ethernet-Kommunikation mit Übertragungsraten bis 1000 Mbit/s zu unterstützen. Klemmentechnik für SPE-Schnittstellen, beispielsweise zur Einbindung der Sensorik bzw. Aktorik der Feldebene, hat das Unternehmen schon länger im Produktprogramm.



SPE-Verbindungen für Leiterplatten und Feldgeräte



Die gewinkelten SPE-Leiterplatten-Anschlussbuchsen (waagrechte Steckrichtung) mit geschirmtem Gehäuse sind mit einer Länge von 14,9 mm und einer Breite und Höhe von weniger als 1 cm sehr kompakt und mit der Through-Hole-Reflow-Technologie (THR) in automatisierten Produktionsprozessen verarbeitbar. Somit lassen sich Bestückungskosten senken, da einige Prozessschritte der normalen THT-Bestückung entfallen.



Daneben bringt Metz Connect auch vollgeschirmte Patchkabel in der Ausführung AWG 26/7 auf den Markt. Die Kabel in T1-Kodierung, die in Längen von 0,3 m bis 20 m verfügbar sind, eignen sich für die Übertragung sowohl von Daten bis 1000 Mbit/s als auch von Energie (Power over Data Line, PoDL mit 3,5 A bei 60 V DC). Sie werden in geschützten Bereichen eingesetzt, wo die Schutzart IP20 ausreicht, beispielsweise im Schaltschrank.



SPE-Verkabelungstechnologie ersetzt konventionelle Bussysteme



Für Metz Connect ist das Single Pair Ethernet eine neue wegweisende Technologie zur Datenübertragung im Bereich der Ethernet-Kommunikation. Die Anschlusstechnik ist deutlich kleiner als bisherige Bussysteme. Somit können im Zuge einer Miniaturisierung mehrere Anschlüsse auf gleichem Platz untergebracht werden. Wo bisher 4 oder 8 Adern notwendig waren, genügen jetzt 2 Adern.



SPE ermöglicht auch die Integration der Sensorik und Aktorik in der Feldebene in ein einheitliches IP-basiertes Ökosystem. Aufgrund des gleichen IP-Protokolls von der Feldebene bis zur Cloud gehören viele bisherige Schnittstellen und Gateways, die zur Übersetzung der jeweiligen Protokolle nötig waren, ab sofort der Vergangenheit an.



Kerstin Lux, SPE-Produktmanagement bei Metz Connect sagt hierzu: „Single Pair Ethernet wird sich im Markt durchsetzen. Schon jetzt ist festzustellen, dass das Interesse an SPE-Produkten zunimmt, insbesondere an Steckverbindern und Verkabelungskomponenten. Zudem werden derzeit immer mehr SPE-fähige Geräte realisiert. Anstelle bisheriger Bussysteme werden zukünftig deutlich mehr Anwendungen ausschließlich über SPE abgebildet.“

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

