Metz Connect auf der eltefa Fachmesse in Stuttgart vom 28.-30.03.2023, Halle 10 Stand B20 Universalgehäuse von Metz Connect schützt elektrische Verbindungen in Außenanwendungen gegen Umwelteinflüsse Blumberg, 27. März 2023 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, stellt ein neues, universell anwendbares Schutzgehäuse vor, das Steckmodule sowie Steck- und Kabelverbinder in Außenbereichen dauerhaft schützt. Das flexible Konzept basiert neben vielfältigen Montagemöglichkeiten auch auf mehreren Adapter-Platten für unterschiedliche Verkabelungstechnologien. Kabel mit Außenmantel-Durchmessern von 4,5 mm bis 15 mm können eingeführt werden. Das Gehäuse in den Schutzarten IP69k, IP67 und IP66 ist beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser. Ferner hält es hohen Temperaturen, starken Vibrationen und Hochdruckstrahl-Reinigungen stand.



Verbindungsschutz in Außenbereichen unverzichtbar



Die Nachfrage nach Verkabelungslösungen für den Außenbereich nimmt zu. Dies ist auf moderne Netzwerk- und IP-Schnittstellen-Technologien zurückzuführen, welche für die Digitalisierung unumgänglich sind, beispielsweise bei der Bereitstellung und Vernetzung von Überwachungskameras, Sensoren, digitalen Verkehrsschildern oder Wireless Access Points. Solche Komponenten kommen zum Teil in ungeschützten Außenbereichen zum Einsatz, wo sie widrigen Bedingungen ausgesetzt sind. Dann ist ein zuverlässiger Schutz der elektrischen Verbindungen erforderlich, damit ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet wird und Ausfälle oder kostspielige Instandhaltungsarbeiten vermieden werden.



Die flexiblen und montagefreundlichen Lösungen wurden speziell für die Aufnahme und den Schutz von feldkonfektionierten Kabeln, vorkonfektionierten Patchkabeln und LWL-Verbindungen konzipiert. Sie sind aus robusten Materialien (Aluminium, PA-Kunststoff) gefertigt und verhindern dank spezieller Dichtungen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub. Installateure und Monteure können die Schutzgehäuse in verschiedenen Anwendungen einsetzen, z. B. in der industriellen Automation, Telekommunikation, Industrie, im Security-Bereich oder im Verkehrswesen.



Flexibles Konzept für viele Kombinationsmöglichkeiten



Die universell einsetzbaren Schutzgehäuse sind in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und decken alle denkbaren Anwendungsfälle in der Praxis ab. Die drei Varianten wurden für die freie Verlegung sowie für die Wand-, Hutschienen-, Schnell- und Mastmontage konzipiert, wenn z. B. der Schutz von Wireless Access Points oder Überwachungskameras realisiert werden soll. Zudem sind auch Lösungen für die Wand- bzw. Gehäusedurchführung verfügbar.



Im Gegensatz zum Wettbewerb, der solche Schutzgehäuse nur als Kombi-Set einschließlich Stecker und Zubehör anbietet, ist das Gehäuse von Metz Connect ohne Modul und Stecker verfügbar – damit entsteht eine maximale Anwendungsflexibilität. Die Gehäuse bestehen aus zwei eloxierten M32-Aluminiumrohren und einem Flansch (ebenfalls aus eloxiertem Aluminium). Im Lieferumfang befinden sich Montagewinkel, zwei M32-Kabelverschraubungen (aus schwarzem Polyamid in höchster UL-Entflammbarkeitsklassifizierung UL-94 HB) sowie optional verwendbare Adapterplatten für die einfache Montage von LWL-, Keystone- und Metz Connect Modulen.



Das Gehäuse eignet sich weiterhin für RJ45-Steckverbindungen, E-DATmodule mit 180°-Kupplung, runde Kabelverbinder (130863-02-E), Class EA Kabelverbinder auf Modulbasis (130863-04-E), für vorkonfektionierte M12- sowie feldkonfektionierbare Steckverbinder und für diverse Glasfaser-Steckverbindungen. Dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten können Außeninstallationen einfach, effizient und flexibel realisiert werden. Metz Connect zeigt die Neuerung erstmal auf der eltefa, der Fachmesse für Elektro, Energie, Gebäude und Industrie, in Stuttgart am Stand Halle 10 am Stand B20.

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

