Metz Connect auf der eltefa Fachmesse in Stuttgart vom 28.-30.03.2023, Halle 10 Stand B20 Multifunktionsverteiler OpDAT MV von Metz Connect in fünf Ausstattungsvarianten für FITH- und Industrie-Anwendungen Blumberg, 22. März 2023 – Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, bringt den neuen Multifunktionsverteiler OpDAT MV auf den Markt – ein robustes Verteilergehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Fünf Ausstattungsvarianten sorgen für maximale Flexibilität bei der Anwendung – unter anderem gibt es die Ausstattungsvariante „Hybrid“, mit der sowohl Glasfaser- als auch Kupfer- und Hybrid-Anwendungen realisiert werden können. Das System bietet viele Vorteile in industriellen Gebäuden und bei FITH-Anwendungen, wo es als Verteilpunkt für die Hausverkabelung eingesetzt wird und hoch performante Mulimedia-Anwendungen im gesamten Mehrfamilienhaus unterstützt. Der OpDAT MV fügt sich durch einen stylischen und modernen Look in jede Hausumgebung ein.



Grundgehäuse in zwei Schutzarten für Standard- und Industrie-Anforderungen



Basierend auf zwei Grundgehäusen (IP54- und IP65-Ausführung) lässt sich das modulare System durch verschiedene Bausteine leicht anpassen. Das IP54-Gehäuse hat zwei separat abschließbare Türen (bei Bedarf auch plombierbar), um den Installateur- vom Kundenbereich zu trennen. Diese Aufteilung schützt die Arbeit des Installateurs vor unbefugtem Zugriff, wobei der Endanwender weiterhin ungehindert auf das Patchfeld zugreifen kann. Jedes IP54-Gehäuse ist ab Werk mit einem geschlitzten Schaumstoff ausgestattet, um die abgehenden Verbindungen vor Staub zu schützen.



Die IP65-Variante wiederum hat eine verschraubbare Abdeckung, die einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser beim Einsatz in raueren Umgebungen bietet. Aufgrund seiner Flexibilität und der Robustheit des IP65-Gehäuses kann der OpDAT MV auch in der Industrie als Verteilerlösung zum Einsatz kommen. Zum Schutz der Steckverbindungen der abgehenden Kabel, ist das IP65 Gehäuse mit einem ICOTEK-Rahmen ausgestattet, der mit verschiedenen Einsätzen bestückt werden kann.



Viel Platz für die flexible Bestückung



Der Multifunktionsverteiler bietet Platz für bis zu 18 LWL-Steckverbindungen oder 12 Modul-Steckplätze. Für Patchkabel mit verschiedenen Durchmessern wurden die Kabelausgänge variabel konzipiert. Durch die Möglichkeit der Aneinanderreihung mehrerer Gehäuse kann die Kapazität bei Bedarf flexibel erhöht werden. Zubehörteile erhöhen den Individualisierungsgrad, darunter Verbindungsstücke, Dichtungssätze, Kabelverschraubungen, Patchfelder und klappbare Single-Circuit-Kassetten, die die Montage der Crimp- oder Schrumpfspleiße vereinfachen.



Fünf vorkonfigurierte Varianten vereinfachen die Anwendung



Fünf Ausstattungsvarianten (Unbestückt, Universal, Hybrid, Splice, VIK) decken nahezu alle denkbaren Kupfer-, Glasfaser- und hybride Anwendungen ab. Die Grundvariante lässt freien Spielraum zur Bestückung. Sie beinhaltet lediglich das Gehäuse ohne zusätzliche Einbauten und kann mit dem Zubehör individuell gestaltet werden.



Bei der Variante „Universal“ ist ein Lochblech eingebaut. Darauf können verschiedene Bauteile wie z. B. Dosen oder Verteilerfelder montiert werden. Bei der Ausstattung “Hybrid” können sowohl LWL- als auch Kupfer-Installationen vorgenommen werden. Das vorinstallierte Patchfeld ermöglicht es, RJ45, KOAX oder LC-D Anschlüsse in einem Gehäuse zu vereinen. Die Variante „Splice“ enthält bereits Spleißkassetten mit vorinstallierten Pigtails sowie ein Patchfeld mit passenden Kupplungen. Die Ausstattungsvariante „VIK“ wiederum ist zur Installation und Weiterverteilung von vorinstallierten LWL-Kabeln vorbereitet. Auch dieses Gehäuse enthält bereits das passende Patchfeld mit Kupplungen.

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

