METZ CONNECT auf der sps (Halle 9, Stand 305) und electronica (Halle A2, Stand 320) Metz Connect präsentiert SPE-Komponenten, neue Klemmen und weitere Anschlusslösungen auf sps und electronica Blumberg, 24. Oktober 2022 – Metz Connect, ein Marktführer im Bereich Verbindungstechnik und passiver Netzwerktechnik, gibt auf den führenden Branchenmessen sps und electronica einen Einblick in den aktuellen Stand seiner Single-Pair-Ethernet-Entwicklungen und zeigt bewährte M12-Rundsteckverbinder für die Industrie 4.0 sowie kundenspezifische Lösungen, darunter farbkodierte Leiterplattenklemmen für IoT-Applikationen.



Speziell die Exzenterhebelklemmen sind vielfältig anwendbar, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, etwa bei Wechselrichtern. Auch die kompakten, kostengünstigen Push-In-Federkraftklemmen SM99 und SR99 finden Anwendungen in Wachstumsmärkten, zum Beispiel im Bereich der E-Mobility (Ladeinfrastruktur) und bei der Gebäudeautomation im Smart Home. Durch die über 40-jährige Erfahrung von Metz Connect mit vielen bewährten Lösungen in der Anschlusstechnik und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden können auch ganz spezifische Anforderungen umgesetzt werden, beispielsweise Bedruckungen für individuelle Kodierungen.



Single Pair Ethernet stark im Kommen



Metz Connect zeigt basierend auf Single Pair Ethernet (SPE) verschiedene Komponenten, die sich dafür eignen, hohe Datenraten ohne großen Programmieraufwand bis zu 1000 m weit von der industriellen Feldebene über die Unternehmens-IT bis in die Cloud zu übertragen. Das Unternehmen baut derzeit sein Produktportfolio aus hinsichtlich verschiedener Steckverbinder nach IEC 63171-1 (SPE mit Fokus auf Gebäudeinfrastrukturen) und nach IEC 63171-6 (Fokus auf Industrieanwendungen). Kunden erhalten dann alles aus einer Hand – neben SPE-Verbindern (Stecker, Buchsen) auch die entsprechenden SPE-Anschluss- und Verbindungsleitungen sowie Zubehör.



M12-Anschlusstechnik für das IIoT



Für Anwendungen im elektrisch sensitiven Umfeld stehen EMV-gerechte vollgeschirmte M12-Rundsteckverbindungen mit metrischem Gewinde in mehreren Codierungen zur Verfügung. Sie bieten eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Einflüsse und Vibrationen. Metz Connect hat den Baukasten der Leiterplatten-Steckverbinder im M12-Sortiment um A-kodierte Varianten nach DIN EN 61076-2-101 erweitert. Für den Einsatz im industriellen Umfeld gibt es Varianten, die im ungesteckten Zustand auch ohne Schutzkappe eine Dichtigkeit nach IP67 gewährleisten. Ein Einrastmechanismus bietet festen Halt ohne zusätzliches Fixieren. Tape-on-Reel-Varianten ermöglichen eine vollautomatisierte Leiterplatten-Bestückung. Alle Leiterplattenbuchsen und -einsätze (A-, D- und X-kodiert) haben dieselbe Bauhöhe und können deshalb auch gemischt auf der Leiterplatte verwendet werden.



Klemmenanschluss mit Exzenterhebel für hohe mechanische Belastungen



Eine Besonderheit von Metz Connect sind Federkraftklemmen mit einem Exzenterhebel. Dieser gewährleistet eine schnelle Installation durch den einfachen Anschluss des Leiters an die Klemme und eine hohe Prozesssicherheit: Da diese Exzenterhebelklemmen eine geöffnete Klemmkammer haben („Wire Ready Position“), wird bei der Verdrahtung nur das Kabelende (Volldraht, Litze mit oder ohne Aderendhülse) eingesteckt, der Hebel umgelegt und schon ist die Verbindung gänzlich ohne Werkzeug fertiggestellt. Der Leiter kann sich im Betrieb auch bei Vibrationen, Schock- und Zugbelastungen nicht lösen. Verschiedene Polzahlen und Anschlussquerschnitte bis 2,5 mm² ermöglichen eine breite Anwendungsvielfalt. Metz Connect kann die Klemmen auf Kundenwunsch individuell bedrucken. Damit ergibt sich ein attraktives optisches Gesamtbild bzw. eine zusätzliche Möglichkeit zur Kodierung.



Push-In-Einzelklemmen für höchste Flexibilität im Leiterplatten-Design



Mit den Push-In-Federkraftklemmen SM99 und SR99 zeigt Metz Connect eine neue kostengünstige und kompakte Anschlusslösung, beispielsweise für SPE-Module. Der begrenzte Raum auf den Leiterplatten wird durch ihre kompakte Bauform von 5,8 x 6,6 x 14,5 mm (BxHxT) optimal genutzt. Die Push-in-Technik für die Drahteinführung und der große Fingerdrücker für die Drahtentriegelung garantiert einen optimalen Bedienkomfort. Außerdem bieten sie eine sehr hohe Anschlusssicherheit durch die Drahtanschlussanzeige und den Prüfabgriff zur Durchgangsprüfung. Sie können auf der Leiterplatte frei platziert und automatisiert verarbeitet werden.



Metz Connect zeigt weitere Lösungen auf den Messen sps und electronica

sps in Nürnberg, 8. bis 10. November: Halle 9, Stand 305.



electronica in München, 15. bis 18. November: Halle A2, Stand 320. Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

