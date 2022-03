Metz Connect hat das Multifunktions-Zeitrelais MFRk-E08 mit einer Funktion zur Sperrung des Steuerkontakts erweitert Blumberg, 28. März 2022 – Metz Connect, ein Marktführer im Bereich Verbindungstechnik und passiver Netzwerktechnik, hat das Multifunktions-Zeitrelais MFRk-E08 um die für die Gebäudetechnik wichtige Funktion „Sperrung Steuerkontakt“ erweitert. Damit können sich Anwender neue Automatisierungsmöglichkeiten und Energie-Einsparpotenziale erschließen. Anwendungen finden sich unter anderem in Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie im Gastronomie- und Hotelbereich beispielsweise bei der intelligenten Steuerung der Zirkulationspumpe mit einem Präsenzmelder: Die Pumpe läuft nur dann an, wenn tatsächlich ein Warmwasserbedarf besteht.



Mit der Schaltschrank-Komponente MFRk-E08 aus dem Metz Connect C | Logline Sortiment lassen sich zutritts- bzw. anwesenheitsgesteuerte Ein-Aus-Funktionen mit zeitlicher Sperrung des Steuersignaleingangs realisieren. Damit können beispielsweise auch Handtuchtrockner oder Kaffeemaschinen bedarfsgerecht aktiviert werden. Die C | Logline Produktgruppe von Metz Connect enthält systemfähige und intelligente Komponenten für eine optimale Automatisierung. Die Komponenten verkürzen die Montagezeit, reduzieren den Energieverbrauch, schaffen Transparenz und beinhalten, wie beispielsweise das MFRk-E08 Relais, mehrere Funktionen.



Funktionsweise



Das Multifunktions-Zeitrelais MFRk-E08 kann in Elektroverteilern auf eine Tragschiene TH35 nach IEC 60715 aufgerastet und über den praktischen Entriegelungshebel einfach wieder herausgenommen werden. Die gewünschten Einschalt-, Ausschalt- oder Blink-/Impulsfunktionen werden an drei integrierten DIP-Schiebeschaltern eingestellt. Insgesamt stehen mit der neuen Funktion nun sieben verschiedene Modi zur Verfügung. Zehn Zeitbereiche mit Zeitspannen von 0,05 Sekunden bis 30 Stunden sind über das integrierte Potentiometer exakt einstellbar.



Die neue Funktion „Sperrung Steuerkontakt“ bewirkt nach dem Schließen des potentialfreien Steuerkontakts (Betätigungszeit mindestens 5 ms), dass das Relais verzögerungsfrei anzieht. Nach dem Öffnen des Kontakts läuft die eingestellte Zeit ab, dann fällt das Relais wieder zurück. Nach dem Rückfallen des Relais wird der Steuerausgang für die Dauer der am Potentiometer eingestellten Zeit gesperrt. Während der „Sperrzeit“ hat eine nochmalige Betätigung des Sensors keine Auswirkung. Sobald die Sperrzeit abgelaufen ist, wird der Steuerkontakt automatisch wieder aktiviert.



Anwendungsbeispiel



Der Steuerkontakt kann beispielsweise mit einem optischen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder beschaltet sein, der in der Nähe eines Waschbeckens installiert ist und den Einschaltimpuls liefert. Beim Erkennen der Anwesenheit einer Person wird die Zirkulationspumpe aktiviert und der Steuerkontakt gegen Wiederbetätigen gesperrt. Die Funktion „Sperrung Steuerkontakt“ verhindert, dass durch mehrmaliges Betätigen des Sensors die Pumpe ständig aktiviert wird.



Die Lösung ist effektiv, energieeffizient und komfortabel, weil die Pumpe automatisch anläuft, wenn das Bad betreten bzw. das Waschbecken tatsächlich genutzt wird. Sie muss nicht manuell eingeschaltet werden. Das Warmwasser steht dem Nutzer bzw. dem Gast bei konkretem Bedarf sofort in ausreichender Temperatur zur Verfügung. Bei Standardsteuerungen, die die Pumpe in Abhängigkeit von der Wassertemperatur einschalten, ist dies nicht der Fall. Pumpen, die mittels Zeitschaltuhr gesteuert werden, können auf einen schwankenden Wasserbedarf nicht flexibel reagieren, d. h. sie arbeiten ggf. auch dann, wenn überhaupt kein Warmwasser benötigt wird.



Metz Connect hat mit der neuen Funktion das bisherige Anwendungsspektrum des Multifunktions-Zeitrelais MFRk-E08 im Wohnungsbau sowie im Gastronomie- und Hotelbereich erheblich erweitert. Standardsteuerungen können ersetzt und Energiekosten eingespart werden – und das alles bei einem höheren Komfort.

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

