METZ CONNECT bringt mit der W-DAT Line designfähige In-Wall Access Points auf den Markt Blumberg, 26. November 2020 – Mit der neuen W-DAT Line bietet Metz Connect einfach installierbare In-Wall Access Points mit Datenraten von 1 Gbit/s im LAN und 300 Mbit/s im 802.11b/g/n WLAN-Standard. Sie zählen zu den derzeit leistungsfähigsten konfigurierbaren Unterputz-Access-Points am Markt. Zusammen mit passiven Verkabelungssystemen ermöglicht das W-DAT Line Portfolio verblendungskompatible (designfähige) Plug-and-Play-Komplettlösungen für eine hoch performante flächendeckende LAN- und WLAN-Versorgung in Neubauten. Davon profitieren vor allem Privatleute, das Kleingewerbe, Freiberufler und alle SOHO Worker (Small Office, Homeoffice). Die Geräte-Bundles der W-DAT Line umfassen WLAN Access Points, Switche und eine benutzerfreundliche WLAN-Konfigurations-App. Mit der App lassen sich alle Access Points einfach konfigurieren und bedienen – optimal für Installateure, Elektriker und WLAN-Errichter sowie IT-Systemhäuser.



Trend geht eindeutig in Richtung In-Wall Access Points



Ein kabelgebundener Internet-Anschluss kann zwar per Standardverkabelung überall im Haus installiert werden, jedoch bietet dieses Konzept keine gleichmäßige WLAN-Verteilung. Eine optimierte Verteilung des WLAN-Signals im Nachhinein ist mit erheblichem Aufwand und mit Nachteilen verbunden. Aufgrund der zunehmenden Anzahl mobiler Endgeräte ohne Netzwerkanschluss wird aber immer öfter eine zuverlässige flächendeckende WLAN-Anbindung im Büro, im Haus oder in der Wohnanlage benötigt. Deshalb geht der Trend weg von einzelnen Access Points mit hoher Leistung. Stattdessen kommen nun kleinere, verteilte Access Points zum Einsatz, um Räume mit einem WLAN-Netz optimal abzudecken. Dabei handelt es sich vor allem um unscheinbare, designfähige Unterputz-Datendosen, die nutzerbezogen ein zeitlich begrenztes WLAN-Signal zur Verfügung stellen. Hier entwickelt sich derzeit ein stark wachsender Markt, den Metz Connect mit seiner neuen W-DAT Line nun optimal bedienen kann.



Einfache Konfiguration über kostenfreie App



Zur Konfiguration der W-DAT Line WLAN Access Points dient eine komfortable App, die neben den Standardeinstellungen (Ein/Aus, Wahl von Funkkanal, Sendeleistung und Hostname) ähnlich wie bei einem Router viele Möglichkeiten für individuelle Einzeleinstellungen bietet, dazu gehören SSID, WPA-Schlüssel und die Zeitsteuerung. Alle Metz Connect Access Points werden von der App automatisch erkannt und angezeigt, sobald sich die entsprechenden Mobilgeräte im Netzwerk befinden und die App gestartet wird. Der Zugang zum passwortgesicherten Konfigurationsmenü erfolgt per Klick auf das Feld des jeweiligen Access Points. Die App kann kostenlos im App Store und im Google Store heruntergeladen werden.



Der Einbau von Unterputz WLAN Access Points anstatt einfacher Standard-Anschlussdosen gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit von WLAN-Netzen über die Standard-Datenleitungen. Die Versorgung über Power over Ethernet (PoE) minimiert den Aufwand bei der Stromversorgung einzelner Geräte. Mit der neuen W-DAT Line können Installateure designfähige Unterputz-Access-Points überall in den einzelnen Räumen ganz einfach installieren und konfigurieren. Somit lässt sich im gesamten Haus eine flächendeckende WLAN-Anbindung für alle Mobilgeräte ohne Netzwerkanschluss und eine zuverlässige Internetverbindung aufbauen. Vielfältiges Zubehör für die Installation rundet das W-DAT Line Portfolio ab.



Weitere Informationen unter: https://www.metz-connect.com/home/unternehmen/news/w-dat-line-high-tech-unter-putz--in-wall-access-point~1fb.de.html

Über METZ CONNECT



METZ CONNECT ist ein erfolgreiches, international expandierendes Familienunternehmen mit weltweit über 900 Mitarbeitern. Seit über vier Jahrzehnten steht die METZ CONNECT Gruppe für hochwertige Qualität im Bereich der Kontakttechnik und bei Verbindungselementen im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment untergliedert sich in drei Kernbereiche und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Bedürfnisse: P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie automatisiertes Infrastrukturmanagement für die strukturierte Netzwerkverkabelung, C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkomponenten für die Gebäude- und Prozessautomation sowie U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomation.

