Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Allianz ISELED Allianz wächst mit Autochips, Zhixin Semiconductor und Hebatronic um drei weitere Mitglieder München, 21. August 2023 – Die ISELED Allianz gibt bekannt, dass mit Autochips, Zhixin Semiconductor und Hebatronic weitere Hersteller von Mikrocontrollern sowie von Arduino-kompatiblen LED-Treiber- und Entwicklungs-Boards dem Industrieverbund beigetreten sind. Somit kommt das offene Branchenbündnis aktuell auf mehr als 50 Unternehmen. Diese decken die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilbeleuchtung ab.



„Wir freuen uns, dass das Netzwerk der ISELED Allianz weiter wächst und drei neue Mitglieder hinzugekommen sind“, sagt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors und Vorsitzender der ISELED Allianz. „Das Ziel der Allianz ist es, ein umfangreiches Ökosystem rund um die ISELED Technologie aufzubauen und umfassende Systemlösungen anzubieten, um die immer größer werdende Zahl von LEDs und Sensoren im Auto wirtschaftlich anzusteuern. Es ist spannend zu sehen, wie sich die ISELED Allianz entwickelt und wir sind neugierig, welche Innovationen noch kommen werden.“



Die neuen Mitglieder im Überblick

AutoChips wurde 2013 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NavInfo mit seinem Hauptsitz in Wuhan, China. AutoChips konzentriert sich auf die Forschung, die Entwicklung und das Design von Mikrochips für die Automobilindustrie und damit verbundene Systeme. Das Unternehmen bietet Konnektivitätslösungen, Audioverstärker, SoC, Mikrocontroller und andere Produkte für eine Vielzahl von Automobilanwendungen. Eine Reihe von MCUs und SoCs werden ab sofort ISELED unterstützen.



Zhixin Semiconductor ist ein Hightech-Halbleiterunternehmen, das hochzuverlässige Steuerungen und Prozessorchips für die Automobilindustrie herstellt. Zhixin wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Shanghai, Suzhou und Hefei. Die Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung in der Definition von Produkten für die Automobilelektronik, im Produktdesign, in der Entwicklung von Systemanwendungen und im Marketing. Erste MCUs, die ISELED unterstützen, stehen schon zur Verfügung.



Hebatronic aus Deutschland ist Anbieter von Arduino-kompatiblen LED-Treiber- und Entwicklungs-Boards zur einfachen Programmierung von ISELED- und IlaS-Anwendungen. Das Produktspektrum umfasst Arduino-kompatible Open-Source Development-Kits, ein Arduino-kompatibles Shield, das auf die Entwicklungs-Boards aufgesteckt wird, um die volle ILaS-Funktionalität hinzuzufügen sowie individuelle Lösungen für Evaluierungszwecke oder Tests während der Produktion.



Über die ISELED Allianz

Die ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein umfassendes Ökosystem – sprich eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil – auf Basis der ISELED Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED Produkte von mehreren Herstellern verfügbar. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Mitglieder gibt es auf der Website der ISELED Allianz: https://iseled.com/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

