Erster batteriebetriebener Kettenzug von Columbus McKinnon für das Bewegen von Lasten bis eine Tonne Wuppertal, 1. Oktober 2024 – Columbus McKinnon Corporation (CMCO), ein führender Hersteller von Lösungen für den Materialfluss, hat sein Portfolio an Hebezeugen weiter ausgebaut und den ersten batteriebetriebenen Kettenzug unter der Marke Yale auf den Markt gebracht. Der tragbare Yale® BatteryStar™ benötigt keinen Stromanschluss. Er ermöglicht variable Geschwindigkeiten, um schwere Lasten bis zu einer Tonne an beliebigen Stellen ohne Strom schnell, flexibel und präzise zu bewegen und zu positionieren.



Überall einsatzbereit in wenigen Minuten



Der BatteryStar kommt in der Industrie, im Materialfluss, in der Logistik, auf Baustellen, in der Montage, Instandhaltung und auch im Entertainmentbereich zum Einsatz. Er kann entweder mit einem an der Lastaufnahme befestigtem Anschlagmittel (Gehänge, Schlaufe oder Öse) verwendet werden oder die Last mit sich selbst hochziehen. Der Kettenzug liefert eine Hubkraft für Lasten bis zu einer Tonne und einem Hubweg von 6 m, z. B. für Arbeiten im Außenbereich ohne vorhandenen Stromanschluss.



Der BatteryStar ist kompakt und leicht. Sein Gewicht beträgt einschließlich der verzinkten 6 m langen Kette weniger als 20 kg, so dass er einfach und flexibel zum jeweiligen Einsatzort transportiert und dort sofort in Betrieb genommen werden kann. Die Hubgeschwindigkeit von 2,4 m/min erhöht die Effizienz des Bedieners im Vergleich zum manuellen Hebezeug um das Vierfache. Auch das horizontale Ziehen von Lasten ist möglich, wenn der Kettenzug an einem Ankerpunkt befestigt wird.



Sicherheit durch Fernbedienung mit intelligenten Funktionen



Der BatteryStar ist auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt – er arbeitet vollständig kabellos. Seine EMV-zertifizierte Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 m erlaubt dem Bediener immer einen sicheren Abstand von der Last einzuhalten, ohne Einschränkungen durch ein Steuerkabel. Sie verfügt über eine intelligente Anzeige des Akkustands des Geräts, weist auf Überlast oder Überhitzung hin und signalisiert, wenn eine Inspektion des Hebezeugs fällig ist. Zusätzlich sorgt eine mechanische Bremse ebenfalls für einen sicheren Betrieb. Inspektionsfenster an der Ober- und Unterseite des Hebezeugs ermöglichen dem Bediener die einfache Überprüfung des Verschleißes der Bremsen und erleichtern damit die Wartung.



Lange Lebensdauer gerade auch und im rauen Einsatz



Eine elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung bieten doppelten Schutz vor Überlastung des Hebezeugs. Seine lange Lebensdauer verdankt der BatteryStar dem bürstenlosen Gleichstrommotor, den integrierten Endschaltern (oben, unten), der Rutschkupplung und dem Schutz der Elektronik nach Schutzart IP 55.



Der Kettenzug ist mit der branchenführenden M18 Red Lithium Akku von Milwaukee Tool® ausgestattet. Dieser einfach einsetzbare, witterungsgeschützte Akku wurde für den mobilen Einsatz in rauen industriellen Umgebungen konzipiert. Selbst unter Volllast unterstützt seine Kapazität (12 Ah) einen Betrieb für Verfahrwege bis 55 m, bei geringeren Lasten natürlich entsprechend mehr.



Premiere auf der CMCO Customer Exchange & Show 2024



Seine Premiere in Europa feierte der Yale® BatteryStar™ Kettenzug von CMCO im April 2024 auf der CMCO Customer Exchange & Show 2024, die unter dem Motto „Inspiration, Growth, Partnership“ in der Kongresshalle in Augsburg stattfand. Hier wurde die Neuheit zahlreichen Schlüssel-Kunden aus ganz Europa vorgestellt, die auf dem Event außerdem einen Überblick über das ganzheitliche Lösungsangebot des Konzerns erhalten haben.

Über Columbus McKinnon



Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Hebe- und intelligenten Bewegungssteuerungstechnologie. Es vereint vier Business-Plattformen unter einem Dach: Lifting Solutions (Hebezeuge und Kransysteme), Lifting Distribution (Standardhebezeuge, Hydraulik, Lastaufnahmemittel), Linear Motion Solutions (Hubsäulen, Hubsysteme und Winden) sowie Conveyance Solutions (Fördersysteme und Förderbänder). CMCO ist eine globale Organisation mit Hauptsitz in Buffalo, New York. Die globale Präsenz umfasst Büros und Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. CMCO Produkte sind in über 50 Länder im Einsatz. 3000 Mitarbeiter weltweit erwirtschaften einen Umsatz von über 1 Mrd. US-Dollar (2024). Das innovative Produktportfolio hochwertiger Marken wie STAHL CraneSystems, Yale, Pfaff-silberblau, Dorner und montratec geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein, indem die Sicherheit in den Unternehmen erhöht und deren Wachstum und Effizienz gefördert werden. www.cmco.com



Über YALE



Die Marke Yale ist die führende Marke in Europa für manuelle Standardhebezeuge. Einsatzbereit geliefert, werden die Geräte weltweit in verschiedensten industriellen Bereichen eingesetzt: im Bausektor, Maschinenbau, Transport, Energie- und Wasserwirtschaft, Öl & Gas und Papierherstellung. Das anwendungsorientierte Sortiment sowie alle innovativen Neu- und Weiterentwicklungen von Yale Produkten legen die Messlatte hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit stets höher. Das breite Produktspektrum umfasst Hebezeuge, Seilfederzüge, Säulenschwenk – und Portalkrane, Lastaufnahmemittel und Wägetechnik, Hydraulische Werkzeuge, Schwerlastfahrwerke, Flurförderzeuge, Textile Anschlagmittel und Ladungssicherung.



