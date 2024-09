Columbus McKinnon auf der InnoTrans 2024 in Berlin, Halle 1.2, Stand 440 Ganzheitliche CMCO-Lösungskompetenz für Bahnen weltweit Kissing, 2. September 2024 – Seitdem die Pfaff Verkehrstechnik Mitte 2023 vollständig in Columbus McKinnon (CMCO) aufgegangen ist, hat sich der Zusammenschluss in der Gruppe und die gegenseitige Unterstützung der verschiedenen Marken im Konzern weiter verstärkt. Bei der Abwicklung der Aufträge ist nicht nur Columbus McKinnon mit seiner Marke Pfaff-silberblau mit dabei – auch die Marken STAHL CraneSystems und YALE tragen ihren Teil zum Erfolg der Projekte bei. Aus der konzerninternen Kooperation ergeben sich neue herausragende Lösungen für die Bahntechnik, die weltweit gemeinsam mit lokalen Partnern und Subunternehmern realisiert werden.



Unter dem Dach von CMCO wird das Portfolio der ehemaligen Pfaff Verkehrstechnik weiter ausgebaut. Auch die Schwester-Marken STAHL CraneSystems und YALE leisten einen starken Beitrag, wenn es darum geht, spezialisierte Lösungen für die Bahntechnik zu realisieren. Dazu gehören nicht nur verkehrstechnische Komponenten, sondern auch die vollständige Projektierung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Hubanlagen für verschiedenste Schienenfahrzeuge weltweit.



Mit dem Markenverbund und der zunehmenden Verschmelzung kann CMCO den Kunden- und Marktanforderungen noch besser gerecht werden. Unter einem einzigen Dach ergänzen sich die einzelnen Marken optimal, und somit entwickelt sich CMCO immer weiter zum zuverlässigen Technologiepartner für die Verkehrstechnik und darüber hinaus.



Kunden der Bahntechnik erhalten alle Produkte, Lösungen und Dienstleistungen aus einer Hand – bei einer einfacheren und effizienteren Abwicklung von der Bestellung über die Auslieferung bis hin zum Service. Zugleich profitieren sie von einem deutlich größeren Produktportfolio. Ein neu aufgestellter Aftersales-Service bringt einen noch umfassenderen und schnelleren Support.



CMCO-Markenverbund ist Basis für spezifische Sonderlösungen



Die Anzahl der weltweit realisierten bzw. laufenden Großprojekte ist riesig. Allein in Indien werden derzeit an acht verschiedenen Standorten große Projekte umgesetzt, darunter Delhi, Pune, Bangalore und Mumbai. Auch in Europa ist CMCO hochaktiv. Im deutschen Schienenverkehr setzt die Deutsche Bahn für die Wartung der Drehgestelle an den Triebwagen der DB Regio Hebelösungen, darunter kleine Hydraulikpumpen, von YALE ein. Eine akkubetriebene Elektro-Motorpumpe PYB hebt zusammen mit dem Kurzhub-Zylinder YALE YLS-20/45 den Zug etwas über 2 mm leicht an, um die Radstände zu drehen und zu prüfen, ob es Beschädigungen gibt – das ist ein offizieller Wartungsprozess bei der Bahn, der früher per Hand gemacht wurde.

Über Columbus McKinnon



Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Hebe- und intelligenten Bewegungssteuerungstechnologie. Es vereint vier Business-Plattformen unter einem Dach: Lifting Solutions (Hebezeuge und Kransysteme), Lifting Distribution (Standardhebezeuge, Hydraulik, Lastaufnahmemittel), Linear Motion Solutions (Hubsäulen, Hubsysteme und Winden) sowie Conveyance Solutions (Fördersysteme und Förderbänder). CMCO ist eine globale Organisation mit Hauptsitz in Buffalo, New York. Die globale Präsenz umfasst Büros und Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. CMCO Produkte sind in über 50 Länder im Einsatz. 3000 Mitarbeiter weltweit erwirtschaften einen Umsatz von über 1 Mrd. US-Dollar (2024). Das innovative Produktportfolio hochwertiger Marken wie STAHL CraneSystems, Yale, Pfaff-silberblau, Dorner und montratec geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein, indem die Sicherheit in den Unternehmen erhöht und deren Wachstum und Effizienz gefördert werden. www.cmco.com



Über Pfaff-silberblau



Seit 150 Jahren ist Pfaff-silberblau technologisch führend in der Antriebs- und Hebetechnik. Innovative Komplettlösungen mit Spindelhubelementen, elektromechanische Komponenten linearer Antriebstechnik oder Hebezeuge für die Stahl- und Schwerindustrie, Logistik, Bühnentechnik, für Offshore-Anlagen und ATEX-Bereichen. Mit diesem einzigartigen Portfolio an Hubgetrieben kann der Kunde die Komponenten und Lösungen je nach Bedarf kombinieren. Das Pfaff Seilwinden- Portfolio reicht von Handseilwinden für Standardanwendungen bis hin zu elektromotorisch angetriebenen Winden. Die Pfaff Verkehrstechnik ist nicht nur ein führender Lieferant von Transportkomponenten, sondern auch ein führender Anbieter von schlüsselfertigen Wartungsanlagen für Schienenfahrzeuge. Pfaff Anlagen sind weltweit im Einsatz. Die Pfaff Verkehrstechnik bietet Dacharbeitsbühnen, Drehgestell-Achswechselsysteme, Drehgestell-Hebebühnen, Drehtische, Hebeböcke, Bogielift und Drehvorrichtungen, Transfertische, Hybrid-Hebesysteme, Unterflur-Hebesysteme und Werkstattausrüstung für den Bus und Bahnindustrie.



