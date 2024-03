Columbus McKinnon Engineered Products mit neuer Führung weiter auf Wachstumskurs Kissing, 7. März 2024 – Columbus McKinnon Corporation (CMCO) bringt sein Tochterunternehmen in Kissing, die Columbus McKinnon Engineered Products, ein Technologieführer bei Komponenten und Systemlösungen für Antriebstechnik und Hebetechnik, mit einer neuen Führungsspitze weiter auf Wachstumskurs. Mit Robert Kirner und Marc Philipp wurde eine Nachfolgeregelung für Ulrich Hintermeier gefunden, der 35 Jahre lang in leitenden Positionen im Unternehmen tätig war und Anfang 2024, nach mehreren Jahren in der Funktion als Managing Director, in den Ruhestand ging.



Zusammen mit dem Führungsteam wird Robert Kirner als neuer Standortleiter das Tochterunternehmen und dessen Marke Pfaff-silberblau weiter auf Wachstum ausrichten. Kirner ist seit 20 Jahren im Unternehmen und gilt als echtes Pfaff-silberblau-Urgestein mit viel Erfahrung, wenn es darum geht, die Marke zu stärken. Gemeinsam mit Marc Philipp, Senior Director Sales, wird er die Umsetzung der Wachstumsstrategie einschließlich der Entwicklung von Produkt-Roadmaps gestalten, um die Marktführerschaft zu festigen, die Effizienz zu steigern und weiterhin ein profitables Wachstum zu erzielen.



Robert Kirner sagt hierzu: „Als neuer Standortleiter freue ich mich darauf, die lokale Präsenz bei uns in Kissing in enger Zusammenarbeit mit dem globalen Team weiter zu stärken. Gemeinsam werden wir Synergieeffekte optimieren, um einen nachhaltigen Erfolg für Columbus McKinnon, die Marke Pfaff-silberblau und unsere Mitarbeitenden zu sichern. Im Rahmen unserer globalen Gesamtstrategie werden wir die Weichen für die Zukunft stellen.“



Columbus McKinnon Engineered Products in Kissing ist eines von vielen erfolgreichen Unternehmen im CMCO-Konzern, zu dem auch die Marken STAHL CraneSystems, Yale, Magnetek, Dorner Conveyors, Duff-Norton und montratec gehören. CMCO plant den Konzernumsatz innerhalb von fünf Jahren von einer Milliarde auf zwei Milliarden US-Dollar zu verdoppeln.



Ein Novum von CMCO findet bereits im April statt: In der Kongresshalle in Augsburg kommen zahlreiche Schlüssel-Kunden aus ganz Europa bei der zweitägigen CMCO Customer Exchange & Show 2024 unter dem Motto „Inspiration, Growth, Partnership“ zusammen und erhalten unmittelbare Einblicke in das ganzheitliche Lösungsangebot des Konzerns. Mehrere Themen-Areas und technische Vorträge unterstützen die Kunden dabei, für ihre Aufgabenstellung die jeweils beste Lösung zu finden.



Robert Kirner sagt hierzu: „Wir zeigen hier, dass unsere Marken nicht nur für sich allein stehen, sondern dass sich die Lösungen insgesamt ergänzen. Wir sind in der Lage, gemeinsam mit unseren Kunden jede Herausforderung zu lösen – und wir freuen uns auf diese Aufgabe.“





Hinweis für die Redaktion



Wir laden Sie herzlich ein, an der CMCO Customer Exchange & Show 2024 (16. und 17. April 2024 in Augsburg) teilzunehmen. Hier erfahren Sie hautnah mehr über CMCO, die Zukunftsstrategie und die Marken und Produkte des Konzerns: Die Themen-Areas und technischen Vorträge zeigen Ihnen das ganzheitliche Lösungsangebot für CMCO.



Melden Sie sich gerne an, ganz einfach und formlos per Mail an Matthias May (matthias.may@mexperts.de). Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Über Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, ist ein Unternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Charlotte/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Das Unternehmen in Kissing zählt mit der Marke Pfaff-silberblau seit Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dazu gehören seit Juni 2023 auch die Lieferung von verkehrstechnischen Komponenten, die vollständige Projektierung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Hubanlagen für Schienenfahrzeuge, die weltweit eingesetzt werden.



Über Columbus McKinnon Corporation



Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) verfügt über 145 Jahre Erfahrung und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter weltweit mit Hauptsitz in Getzville, New York. Die bekanntesten Marken des Unternehmens (Pfaff-silberblau, STAHL CraneSystems, Yale, Magnetek, Dorner Conveyors, Duff-Norton und montratec) bieten ein lückenloses Produktportfolio, was es zu einem der weltweit führenden Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von zukunftweisenden Produkten zum Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten macht. CMCO ist unabhängig von der Art der Anwendung konsequent auf aktuelle und zukünftige Marktanforderungen ausgerichtet. www.cmco.com



