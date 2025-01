Alps Alpine präsentiert kompakten Haptic Reactor „U-Type“ 90%ige Verkleinerung im Vergleich zu früheren Modellen bei gleichbleibend hoher Vibrationsleistung.



Schafft Mehrwert im Automobilmarkt. München, 16. Januar 2025 – Alps Alpine bietet mit dem Haptic Reactor „U-Type“ einen kompakten Vibrationsaktuator, der im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen eine Größenreduktion (bezogen auf das Volumen) von etwa 90 % aufweist. Unter Beibehaltung der hohen Vibrationsleistung kann das neue Modell auch bei beengten Platzverhältnissen installiert werden. Das Bauelement zeichnet sich durch Abmessungen von 10 mm x 19 mm x 5 mm (B x T x H), eine Schwingungsbeschleunigung von 4,9 Gpp (bei 100 g) sowie eine Resonanzfrequenz von 175 Hz aus. Weitere Spezifikationen sind eine Ansteuerspannung von 5,5 Vpp, ein Anschlusswiderstand von 6,5 Ω und ein 35 mm langes Anschlusskabel. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –40 °C und 85 °C. Die Massenproduktion begann im November 2024.



Hintergrund

Das neue Produkt wurde in erster Linie für den Einbau in die Lenkräder von Kraftfahrzeugen und in Bedienelemente von Klimaanlagen entwickelt. Derzeit werden in Kfz-Bedieneinheiten in der Regel Druckschalter verwendet. Durch den Trend zu höherwertigen Innenausstattungen ersetzen jedoch Touchpanels die traditionellen Schalter. Während zur Bestätigung von Bedienvorgängen auf Touchpanels häufig elektronische Töne eingesetzt werden, wächst die Nachfrage nach vibrationsbasiertem Feedback als Alternative. Dieser Ansatz ermöglicht eine intuitive Bedienung und sorgt gleichzeitig für einen ruhigen Innenraum.



Alps Alpine bietet haptische Reaktoren zur taktilen Rückkopplung an, die diese Anforderungen erfüllen. Herkömmliche Modelle ließen sich jedoch aufgrund ihrer Größe nur schwer in Bereiche mit begrenztem Platzangebot integrieren, zum Beispiel in Lenkräder mit Touchpanels und Klimaanlagensteuerungen. Als Lösung für diese Herausforderung hat Alps Alpine nun den „U-Type“ entwickelt, der die Baugröße erheblich reduziert und gleichzeitig eine hohe Vibrationsleistung beibehält.



Wesentliche Merkmale

1. Kompaktes Design

Die reduzierten Abmessungen ermöglichen die Installation bei begrenzten Platzverhältnissen.

Neues Produkt (U-Type): 10 mm x 19 mm x 5 mm (B x T x H) (ohne FPC, Kabelbaum und Stecker)

Konventionelles Produkt (Heavy Type): 23 mm x 33 mm x 13 mm (B x T x H)



2. Hohe Vibrationsleistung

Durch die Optimierung der mechanischen und magnetischen Konstruktion erreicht der „U-Type“ trotz seiner geringen Größe eine ausreichende Vibrationskraft. Beim Einsatz in Lenkrädern oder Klimabedienelemente bietet er eine gute taktile Rückmeldung.



Weitere Produktspezifikationen

Schwingungsbeschleunigung: 4,9 Gpp (bei 100 g)

Resonanzfrequenz: 175 Hz

Ansteuerspannung: 5,5 Vpp (Sinuswelle, 30 Zyklen)

Anschlusswiderstand: 6,5 Ω

Betriebstemperatur: –40 °C bis 85 °C

Kabelbaumlänge: 35mm

Stecker: Molex 501330-0200



Anwendungsfälle

Operatives Feedback für Kfz-Steuergeräte. Darüber hinaus kann das neue Produkt für Vibrationswarnungen während der Fahrt und Vibrationseffekte in Spielsteuerungen verwendet werden. Während der Hybrid-Tough-Type- und der Heavy-Type-Haptic-Reactor auch für Kfz-Steuergeräte und Spielesteuerungen geeignet sind, ist der U-Type die optimale Wahl für Anwendungen, die eine Installation bei begrenzten Platzverhältnissen erfordern.



Ausblick

Die Nachfrage nach Vibrationsaktuatoren wird sich wahrscheinlich über den Automobilmarkt hinaus auf den Konsumgüter- und Industrieanlagenmarkt ausdehnen. Alps Alpine ist bestrebt, seine Produktpalette mit mehr Variationen in Bezug auf Vibrationsstärke, Größe und Form zu erweitern, um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Durch innovative Produkte, die „Sicherheit“ und „Inspiration“ bieten, will Alps Alpine kontinuierlich neue Werte schaffen.



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Als Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. ist die Alps Alpine Europe GmbH seit mehr als 40 Jahren für europäische Kunden tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Euro pro Jahr. Durch die Kombination der weithin anerkannten Kompetenz in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle, Konnektivität und Sensoring™-Technologien mit den Fähigkeiten zur Software- und Systemintegration sind wir in der Lage, unseren Kunden einzigartige Lösungen zu bieten. Auf diese Weise tragen wir zur Entwicklung hochentwickelter Produkte bei, die den Anforderungen der Automobil-, Konsumgüter-, Industriegeräte- und IoT-Märkte gerecht werden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Engineering und F&E. Zusätzlich haben wir Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Miami und Paris. Die Alps Alpine Europe GmbH beschäftigt rund 570 Mitarbeiter, die ihre eigenen Stärken aktiv einbringen und so eine enge Zusammenarbeit auf täglicher Basis ermöglichen. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

