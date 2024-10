Alps Alpine auf der electronica 2024, Halle B6, Stand 512 Innovative Produkte für Sensor-, HMI-, Energiemanagement- und IoT-Anwendungen München, 30. Oktober 2024 – Alps Alpine ist auf der electronica 2024 in Halle B6, Stand 512 vertreten. Das Unternehmen präsentiert dort eine breite Produktpalette an Sensoren, Sensormodulen und ICs, Asset-Management-Lösungen sowie eine intelligente Fahrradkamera für E-Bikes.



Die Weltleitmesse für Elektronik findet vom 12. bis 15. November in München statt. Unter dem Motto „Leading Your Way into an All-Electric Society“ greift sie Schlüsselthemen wie KI in der Elektronikindustrie, Trends und Technologien im Automobilbereich, Nachhaltigkeit in der Elektronikindustrie sowie die Förderung von Nachwuchstalenten und neuen Fachkräften auf.



Der Stand von Alps Alpine dient als dynamisches Zentrum, um die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu stärken, neue Zielgruppen für die Technologie von Alps Alpine zu begeistern und das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft zu demonstrieren.



Alps Alpine präsentiert eine Vielzahl von Produkten für Anwendungen in den Bereichen Sensoren, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Energiemanagement und IoT. In Live-Vorführungen demonstriert Alps Alpine, wie Aktoren mit haptischem Feedback, Sensoren und elektromechanische Komponenten eingesetzt werden können. Darüber hinaus stellt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern vor und zeigt, wie die Bauelemente von Alps Alpine in Endprodukte zur Überwachung integriert werden können, sei es für Anwendungen im Haushalt, in der Industrie oder im Automobil.



Einige Highlights sind:



Stromsensor-ICs und integrierte Module: Alps Alpine setzte das Know-how und die Technologie, die bei der Entwicklung verschiedener Arten von Sensoren erworben wurden, effektiv ein, um Stromsensoren für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) auf den Markt zu bringen. Durch die Verwendung innovativer magneto-resistiver Technologien ist es möglich, den Strom zu messen, ohne einen magnetischen Flusskonzentrator zu verwenden, der in anderen Designs erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein kompaktes Produkt, das nicht nur die Designfreiheit erhöht, wenn es in Traktionswechselrichter oder die Batterie eines Elektrofahrzeugs integriert wird, sondern auch die Energieeffizienz verbessert und somit zur Dekarbonisierung beiträgt.



Kapazitive Sensor-ICs: Alps Alpine hat die ICs der HSLCMB-Serie entwickelt, die eine Kapazitätsmessschaltung und eine 32-Bit-CPU enthalten. Die Bauelemente ermöglichen eine kapazitive Abtastung mit höherer Empfindlichkeit und Störfestigkeit als herkömmliche Produkte der Konkurrenz. Die HSLCMB-Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter berührungslose Bedienung, Touchscreens in Kraftfahrzeugen und Füllstand-sensoren.



HAPTIC™ Reactor: Alps Alpine bietet mit dem HAPTIC™ Reactor ein Bauelement für taktiles Feedback, das mit Hilfe von Vibrationen zum Beispiel Warntöne oder Musik wiedergeben kann. Der HAPTIC™ Reactor funktioniert wie ein Resonanzaktuator (LRA) und kann die Vibrationsstärke und -frequenz steuern, was das Musikerlebnis verbessert und effektivere Warnsignale liefert. Er wird von Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt und ist in führenden Spielkonsolen sowie in einer Vielzahl anderer Produkte zu finden. Dazu gehören Geräte für Virtual- und Augmented-Reality, Automobile, Mobiltelefone und das Gesundheitswesen.



Radarlösungen: Ein weiterer Schwerpunkt von Alps Alpine sind Radarsensoren für Automobilanwendungen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten wie Millimeterwellen-Sensorik mit hoher Reichweite und Winkelauflösung, kleinen Abmessungen und geringem Stromverbrauch sowie Sensoren zur Erkennung von Hindernissen außerhalb des Fahrzeugs und Sensoren zur Erkennung von Insassen im Fahrzeug, die verhindern, dass Kinder im Fahrzeug zurückgelassen werden (Euro NCAP-konform).



Asset-Management-Lösungen: Alps Alpine entwickelt umfassende End-to-End-Lösungen zur Anlagenverfolgung, die dazu beitragen, die Effizienz von Lieferkettenprozessen zu steigern, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Kosteneinsparungen zu erzielen. Diese Lösungen bieten industrietaugliche IoT-Sensoren, die eine präzise Standortverfolgung in Innenräumen und eine Zoneneinteilung vor Ort mit einer netzunabhängigen Verfolgung auf der ganzen Welt kombinieren. Die Lösungen von Alps Alpine arbeiten reibungslos und erfordern nur minimale Wartung. Sie ermöglichen eine Bestandsverwaltung ohne Scannen, eine einfache Integration in bestehende ERP-Systeme und einen 24/7-Zugang zum Materialfluss- und Wartungsmanagement über die digitale Plattform von Alps Alpine von jedem Ort mit einer Internetverbindung aus.



Lösungen für E-Bikes: Alps Alpine ist mit dem Ride Safety System RS 1000 in den Fahrradmarkt eingestiegen. Dabei handelt es sich um eine intelligente Fahrradkamera, die wie ein digitaler Rückspiegel funktioniert. Sie verfügt über die erste KI-basierte Gefahrenerkennung, Dashcam-Funktionalität, Bremslicht und ein intelligentes LED-Rücklicht.



Dieses Produkt markiert den Beginn eines breiteren Portfolios und ist Teil der Ride Connectivity Platform von Alps Alpine. Es wird über ein anpassbares Zentralmodul gesteuert, das als Kommunikationszentrale mit der Außenwelt fungiert und das komplexe digitale Ökosystem des Fahrrads verwaltet. Diese Innovation ebnet den Weg für ein völlig neues Anwendererlebnis, indem sie die Sicherheitsfunktionen für E-Bikes verbessert, digitale Communities einbindet und verbesserte Trainings-Apps anbietet. Die Möglichkeiten für Geschäftspartner, Fahrradhersteller und Entwickler sind vielfältig.



Alps Alpine entwickelt und optimiert seit über sechzig Jahren zahlreiche proprietäre Technologien und widmet sich weiterhin der „Perfektionierung der Kunst der Elektronik“ durch ständige technologische Weiterentwicklung und Innovation. Unterstützt durch ein umfassendes globales Produktions- und F&E-Netzwerk freuen sich die lokalen Vertriebs- und Produktentwicklungsteams von Alps Alpine auf fruchtbare Gespräche mit bestehenden und potenziellen neuen Kunden während der electronica.



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Als Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. ist die Alps Alpine Europe GmbH seit mehr als 40 Jahren für europäische Kunden tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Euro pro Jahr. Durch die Kombination der weithin anerkannten Kompetenz in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle, Konnektivität und Sensoring™-Technologien mit den Fähigkeiten zur Software- und Systemintegration sind wir in der Lage, unseren Kunden einzigartige Lösungen zu bieten. Auf diese Weise tragen wir zur Entwicklung hochentwickelter Produkte bei, die den Anforderungen der Automobil-, Konsumgüter-, Industriegeräte- und IoT-Märkte gerecht werden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Engineering und F&E. Zusätzlich haben wir Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Miami und Paris. Die Alps Alpine Europe GmbH beschäftigt rund 570 Mitarbeiter, die ihre eigenen Stärken aktiv einbringen und so eine enge Zusammenarbeit auf täglicher Basis ermöglichen. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

