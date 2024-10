Alps Alpine ernennt Sascha Kunzmann zum neuen Präsidenten von Alps Alpine Europe München, 01. Oktober 2024 – Alps Alpine Co., Ltd. gab heute die Ernennung von Sascha Kunzmann zum neuen Präsidenten der Alps Alpine Europe GmbH mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Kunzmann tritt die Nachfolge von Wilfried Baumann an, der weiterhin als Corporate Vice President von Alps Alpine Co., Ltd. für das Europageschäft verantwortlich sein wird.



„Ich möchte Wilfried Baumann meinen aufrichtigen Dank für seine außergewöhnlichen Erfolge während seiner elfjährigen Amtszeit als Präsident von Alps Alpine Europe aussprechen“, sagte Hideo Izumi, CEO von Alps Alpine Co., Ltd. „Seine Führungsqualitäten und sein strategischer Weitblick haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen, insbesondere auf dem europäischen Automobilmarkt.“



„Wir freuen uns, Sascha Kunzmann zum neuen Präsidenten von Alps Alpine Europe zu ernennen“, so Hideo Izumi weiter. „Seine umfassende Erfahrung, seine ausgeprägten Führungsqualitäten und sein tiefes Verständnis des europäischen Marktes machen ihn zum idealen Kandidaten, um Alps Alpine Europe in die nächste Wachstumsphase zu führen.“



Herr Kunzmann kam 2007 zu Alps Alpine und hatte verschiedene Führungspositionen in Vertrieb, Business Development, Einkauf und F&E inne. Er trug wesentlich zum Wachstum des Automobilgeschäfts des Unternehmens bei und entwickelte neue industrielle IoT-Lösungen. Zuletzt war er als Vice President für die Forschung & Entwicklung bei Alps Alpine Europe tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei Innovation und Serienentwicklung spielte. Seit 2022 ist Herr Kunzmann auch als Geschäftsführer im Unternehmen tätig. In seiner neuen Position wird er für den gesamten Betrieb von Alps Alpine Europe verantwortlich sein.



Neuer Präsident Sascha Kunzmann:

„Ich fühle mich geehrt und freue mich, diese neue Rolle zu übernehmen. Alps Alpine ist ein fantastisches Unternehmen mit einer starken Bindung und einer reichen Geschichte technologischer Innovation. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team von Alps Alpine die Zukunft des Unternehmens zu gestalten.“



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Die Alps Alpine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. und betreut seit mehr als 40 Jahren europäische Kunden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Technik und F&E. Zusammen mit unseren Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Mailand und Paris beschäftigt die Alps Alpine Europe GmbH rund 560 Mitarbeiter. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG