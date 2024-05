Alps Alpine auf der PCIM 2024 in Halle 5, Stand 423 – Sensoren und ICs für Automobil-Anwendungen München, 22. Mai 2024 – Auf der diesjährigen PCIM Europe – der führenden Fachmesse für Leistungselektronik in Nürnberg (11. bis 13. Juni) – präsentiert Alps Alpine in Halle 5, Stand 423, eine breite Produktpalette an Sensoren, Sensormodulen und ICs, die für die Märkte Automotive, Gesundheitswesen, Industrie sowie Umwelt und Energie entwickelt wurden.



Stromsensor-ICs und integrierte Module

Alps Alpine hat das Know-how und die Technologie, die das Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener Sensortypen erworben hat, effektiv genutzt, um Stromsensoren für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) auf den Markt zu bringen. Durch den Einsatz innovativer magneto-resistiver Technologie ist es möglich, den Strom zu messen, ohne einen Magnetflusskonzentrator zu verwenden, der in anderen Designs erforderlich ist.

Das Ergebnis ist ein kompaktes Produkt, das die Designfreiheit bei der Integration in Traktionswechselrichtern oder die Batterie eines Elektrofahrzeugs erhöht und die Energieeffizienz verbessert und somit zur Dekarbonisierung beiträgt.



Magnetische Sensor-ICs

Magnetsensoren sind Bauelemente, die die Größe, die Richtung und den Grad der Änderung von Magnetismus und Erdmagnetismus, die von Magneten und Strömen ausgehen, erfassen und in elektrische Signale umwandeln. Die kompakten Magnetsensoren von Alps Alpine werden mit einer firmeneigenen Technologie hergestellt, die das Unternehmen in jahrelanger Erfahrung entwickelt hat. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, z. B. in berührungslosen Schaltern sowie zur Winkel- und Richtungserkennung.



Kapazitive Sensor-ICs

Alps Alpine hat die ICs der HSLCMB-Serie entwickelt, die eine Kapazitätsmessschaltung und eine 32-Bit-CPU enthalten. Die Bauelemente ermöglichen eine kapazitive Abtastung mit höherer Empfindlichkeit und Rauschfestigkeit als herkömmliche Produkte von Alps Alpine. Die HSLCMB-Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich berührungsloser Bedienung, Touchscreens in Fahrzeugen und Füllstandsensoren. Sie ist für eine Betriebsspannung von 4,75 V bis 5,5 V und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C spezifiziert und nimmt im Betrieb 14,5 mA (21 µA im Standby) auf. Das 48-Pin-QFN-Gehäuse, in dem die ICs geliefert werden, hat Abmessungen von 6,00 mm x 6,00 mm x 0,9 mm.



Weitere Informationen gibt es unter:

https://tech.alpsalpine.com/cms.media/Capacitive_Sensor_IC_Introduction_b94cba501f.pdf



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Die Alps Alpine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. und betreut seit mehr als 40 Jahren europäische Kunden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Technik und F&E. Zusammen mit unseren Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Mailand und Paris beschäftigt die Alps Alpine Europe GmbH rund 560 Mitarbeiter. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

