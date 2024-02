Alps Alpine beginnt mit externem Verkauf von ICs, hochempfindlicher kapazitiver Sensor-IC als erstes Produkt HSLCMB-Serie ist für eine breite Palette von Anwendungen einsetzbar, einschließlich berührungsloser Bedienung, Touchscreens in Automobilen und Füllstandsensoren München, 27. Februar 2024 – Alps Alpine beginnt mit dem externen Verkauf von ICs, die bisher nur für den internen Gebrauch in selbst hergestellten Produkten konzipiert und eingesetzt wurden. In einem ersten Schritt hat Alps Alpine die ICs der HSLCMB-Serie entwickelt und unter der Marke Alps Alpine mit der nationalen und internationalen Vermarktung begonnen. Die neuen ICs enthalten eine kapazitive Messschaltung und eine 32-Bit-CPU. Sie ermöglichen eine kapazitive Abtastung mit höherer Empfindlichkeit und Rauschfestigkeit als die herkömmlichen Produkte von Alps Alpine. Die HSLCMB-Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter berührungslose Bedienung, Touchscreens im Automobilbereich und Füllstandsensoren.



Hintergrund

Das Halbleitergeschäft von Alps Alpine begann 2005 mit der Gründung der IC-Designabteilung. Seitdem hat Alps Alpine eine Vielzahl von Sensor-ICs für Anwendungen in der Automobil- und Unterhaltungselektronik entwickelt, darunter magnetische, geomagnetische, Feuchte-, Barometer-, Millimeterwellen- und kapazitive Sensoren. In den ICs von Alps Alpine steckt großes Know-how in Bezug auf rauscharme Analog-Frontends, hochentwickelte IP-basierte Mixed-Signal-Signalverarbeitungsalgorithmen, platzsparendes Design und die Unterstützung der funktionalen Sicherheit.



Bislang wurden ICs nur für den internen Bedarf entwickelt, während Module mit integrierten Sensorelektroden und ICs an Kunden geliefert wurden. Viele dieser Kunden haben jedoch den Wunsch geäußert, dass die Sensor-ICs auch als eigenständige Produkte geliefert werden können. Als ersten Schritt zur Erfüllung dieser Anforderungen hat Alps Alpine mit dem externen Vertrieb der hochempfindlichen kapazitiven Sensor-ICs der HSLCMB-Serie begonnen.



Vorteile der kapazitiven Abtastung von Alps Alpine

(Bild 1)



Hohe Empfindlichkeit

Das Signal-Rausch-Verhältnis ist höher als bei herkömmlichen Produkten und ermöglicht die Erfassung weit entfernter Objekte. Dadurch kann die gleiche Entfernung mit kleineren Sensorelektroden abgedeckt werden.



Hohe Störfestigkeit

Selbst in einer durch umliegende Bauelemente verrauschten Umgebung bleibt das Signal-Rausch-Verhältnis höher als bei herkömmlichen Produkten. Die Spezifikationen für den Automobilbereich können sogar in einem Fahrzeuginnenraum voller Störquellen wie Straßenlärm, Motorgeräuschen und Funkwellen erfüllt werden.



Absolute Eigenkapazitätsabtastung

Die ICs steuern die Schutzelektroden, die zur Abschirmung der parasitären Kapazität der Sensorelektroden vorgesehen sind, so dass nur die Kapazität des Messobjekts erfasst werden kann.



Produktspezifikationen

Die ICs der HSLCMB-Serie enthalten eine Schaltung zur Kapazitätsmessung und eine 32-Bit-CPU.

Betriebsspannungsbereich: 4,75 V – 5,5 V

Betriebsstrom: 14,5 mA typ.

Gehäuse: QFN 48-Pin (6 mm x 6mm, t = 0,9 mm)

Schnittstelle: SPI, EUART

CPU: 32 Bit RISC CPU (Synopsys ARC EM4TM, 21 MHz max.)

Anzahl der Sensorelektroden: 16 Ports

Zuverlässigkeit: AEC-Q100 Grad 2 (–40°C bis 105 °C)

Funktionale Sicherheit: ASIL-B-kompatibel

(Bild 2)



Anwendungsbeispiele

Berührungslose Bedienung

Die Sensor-ICs von Alps Alpine ermöglichen neue Eingabemethoden wie Näherungssensorik und räumliche Gestensteuerung. Sie erfüllen die Anforderungen der „berührungslosen Bedienung“ in medizinischen Bereichen, öffentlichen Einrichtungen und Produktionsstätten.



Touchpanel für Automobile

Die ICs der HSLCMB-Serie nutzen die Vorteile der hohen Robustheit und Empfindlichkeit gegenüber Störungen und ermöglichen eine Benutzeroberfläche mit berührungslosen Eingaben in einem Fahrzeuginnenraum, der voller Störquellen wie Funkwellen und Motorgeräusche ist.



Füllstandsensor für Flüssigkeiten

Die hohe Empfindlichkeit und Störfestigkeit gestattet eine berührungslose Messung von der Außenseite eines Kunststofftanks. Dies erfordert keine mechanischen Teile im Inneren des Behälters, was zu einer erhöhten Flexibilität der Behälterform beiträgt.



Halbleiterentwicklung bei Alps Alpine und kommende Pläne

In der Halbleiterentwicklung verfügt Alps Alpine als Fabless-Hersteller, der nur die Fertigung auslagert, über ein integriertes Entwicklungssystem. Dieses reicht von der Produktplanung über das System-, Analog- und Digitaldesign, das Testen, den Hochlauf und die Unterstützung der Massenproduktion bis hin zur schnellen Unterstützung bei Qualitätsproblemen.

Alps Alpine wird seine Produktpalette weiter ausbauen und sich neben der Vertriebsausweitung bestehender Halbleiterprodukte (Standardprodukte) auch auf kundenspezifische Designaktivitäten konzentrieren, um die technologische Entwicklung der Kunden und von Alps Alpine zu realisieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern.



Einzelheiten zum Produkt

Bitte beachten Sie die Produktinformation auf der Website von Alps Alpine:

https://tech.alpsalpine.com/e/products/category/semiconductor/sub/01/



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Die Alps Alpine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. und betreut seit mehr als 40 Jahren europäische Kunden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Technik und F&E. Zusammen mit unseren Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Mailand und Paris beschäftigt die Alps Alpine Europe GmbH rund 560 Mitarbeiter. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

