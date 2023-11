Alps Alpine bringt 15,6 Zoll breites X-Y-AirInput™-Panel auf den Markt Berührungslose Eingabelösung mit hochempfindlicher kapazitiver Sensortechnik München, 23. November 2023 – Alps Alpine bietet ein neues AirInput™-Produkt an, das sowohl berührungslose als auch Touch-Eingaben unterstützt und auf einer hochempfindlichen kapazitiven Sensortechnologie basiert.



Kapazitive Touchpanels setzen sich als Bedienoberfläche für Smartphones bis hin zu Industriegeräten immer mehr durch, da sie eine intuitive Eingabe und Steuerung ermöglichen. Die Kehrseite ist, dass die normale Eingabe über kapazitive Touchpanels durch nasse oder ölige Hände, durch mit Chemikalien verschmutzte Hände und durch das Tragen von Handschuhen behindert wird. Wenn die Bedienoberfläche mit schmutzigen Händen berührt wird, muss sie gereinigt werden, und das Ausziehen von Handschuhen vor der Benutzung kann sehr lästig sein. In Situationen, in denen die Hygiene streng kontrolliert oder Kontaminationen vermieden werden müssen, kann sogar das Berühren eines Touchpanels problematisch sein. Das AirInput™-Panel von Alps Alpine löst diese Probleme als neue Eingabetechnologie, die den Platz direkt vor dem Panel für eine berührungslose Bedienung nutzt und so die Arbeits- oder Betriebsumgebung verbessert.

Leistungsmerkmale des AirInput™-Panels

Das AirInput™-Panel wurde für 15,6 Zoll breite Universal-Displays angepasst, für die auf dem Markt für Industrieausrüstungen ein Wachstum erwartet wird. Zusätzlich zu den X-Y-Koordinaten kann das Panel auch einen Zählwert für die Annäherung in Höhenrichtung (Z-Achse) ausgeben. In Kombination mit einer Benutzeroberfläche, die kontinuierlich die Position eines detektierten Fingers übermittelt, ermöglicht das Panel eine intuitive Steuerung im Mid-Air-Betrieb und hilft, schnelle Eingaben mit wenig Fehlern zu realisieren. Als Option für Kunden, die bestehende Anwendungen mit Touch-Bedienung auf berührungslose Eingabe umstellen möchten, aber die Software nicht selbst entwickeln können, bietet Alps Alpine auch eine AirInput™-Panel-spezielle Steuerungssoftware für Windows* an. Durch die Installation der Software kann der Kunde den Softwareentwicklungsprozess überspringen und die vorhandenen Eingabebildschirme in einer berührungslosen Umgebung nutzen. Die Einstellungen der Benutzeroberfläche, Farben, Größen und andere Parameter lassen sich auf dem Einstellungsbildschirm anpassen, um das gewünschte Bediengefühl zu erreichen und eine breite Palette von berührungslosen Betriebsszenarien zu realisieren.

Anwendungen

Verschiedene Eingabemonitore und -panels: Eingabefelder für Kontrollmonitore an lebensmittelverarbeitenden Maschinen und anderen Industrieanlagen



Eingabefelder auf Kontrollmonitoren für gewerbliche Küchen- und Kochgeräte



Eingabefelder auf Kontrollmonitoren für Haushaltsgeräte und öffentliche Computerterminals



Eingabefelder auf Kontrollmonitoren für medizinische und Prüfsysteme



Kontrollmonitore für explosionsgeschützte Geräte usw. Zukünftige Pläne

Alps Alpine wird den Einsatz des 15,6 Zoll breiten X-Y-AirInput™-Panels in einer Reihe von Szenarien zu fördern, die eine berührungslose Eingabe erfordern. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Produktpalette um Varianten für den Einsatz mit acht bis zehn Zoll und 21,5 Zoll breiten Displays sowie für berührungslose Schalteranwendungen erweitern, um den vielfältigen Anforderungen der Industrie, der Medizintechnik und des Marktes insgesamt gerecht zu werden.



* Die Steuerungssoftware des AirInput™-Panels für Windows wurde gemeinsam mit der StellarLink Corporation entwickelt.



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Die Alps Alpine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. und betreut seit mehr als 40 Jahren europäische Kunden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Technik und F&E. Zusammen mit unseren Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Mailand und Paris beschäftigt die Alps Alpine Europe GmbH rund 560 Mitarbeiter. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

