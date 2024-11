TE Connectivity unterstützt gemeinsam mit der PROFIBUS Nutzerorganisation die Umsetzung neuer SPE-Steckverbinder-Standards Als Wegbereiter von Single Pair Ethernet spielt TE eine Schlüsselrolle bei der Realisierung eines einheitlichen Steckverbinder-Systems für PROFINET over SPE Galway (Irland) – 12. November – TE Connectivity, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, übernimmt in der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) eine Führungsrolle, um einen einheitlichen Steckverbinder für PROFINET over SPE (Single Pair Ethernet) zu entwickeln und damit die Erfolgsgeschichte von SPE in der industriellen Automatisierung fortzuschreiben.



Dieser neue Standard schafft mehr Klarheit und Sicherheit beim Einsatz der SPE-Technologie und ist ein wichtiger Meilenstein für die noch effektivere Unterstützung der Miniaturisierung zukünftiger Anwendungen.



Verschiedene Konzepte auf eine gemeinsame Basis bringen



Die Anforderungen an das neue Steckverbinder-System, die die PNO unter führender Mitwirkung von TE festgelegt hat, wurden bereits der International Electrotechnical Commission (IEC) zur internationalen Standardisierung vorgestellt. Die PNO, ein Mitglied im Dachverband PROFIBUS & PROFINET International, ist führend bei der Entwicklung, Standardisierung und Verbreitung industrieller Kommunikations- und Automatisierungstechnologien.



TE ist ein bedeutender SPE-Technologietreiber, der dessen Entwicklung von Anfang an aktiv unterstützt hat. Auch am aktuellen Standardisierungsprozess hat TE maßgeblich mitgewirkt und damit seine Führungsrolle im Markt der industriellen Konnektivität erneut bekräftigt.



Ein neuer Standard ersetzt veraltete Feldbussysteme



Ein neues Steckverbinder-System nach diesem Standard wird für Anwendungen im Schaltschrank, im Feld und auch für Hybrid-Installationen ein einheitliches Steckgesicht bieten und ebnet den Weg für einen universellen SPE-Standard. Dieser wird die Spezifikationen der IEEE 802.3 berücksichtigen und zukünftig veraltete Feldbussysteme ersetzen, denn er ermöglicht in der Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kommunikation eine effizientere Daten- und Energieübertragung über ein einziges Aderpaar.



Die neue Generation von Steckverbindern wird ein weiterer Schritt sein, um zukünftig mit SPE die Interoperabilität und Integration verschiedener Automatisierungssysteme zu verbessern, damit industrielle Prozesse effizienter, zuverlässiger und kostengünstiger werden. Der neue Steckverbinder-Standard wird dazu beitragen, in der Fertigungs- und Prozessautomation sowie in intelligenten Gebäuden eine möglichst durchgängige Kommunikation von der Feldebene bis hin zu IT-Systemen zu gewährleisten.



Die Zukunft beginnt schon heute



Das einheitliche Steckverbinder-System für PROFINET over SPE wird als neuer Standard für die Anwender viele Vorteile bringen, da es die Vorteile und Potenziale beider Technologien vereint und zukünftig im Industrial Internet of Things (IIoT) eine Schlüsselrolle einnehmen kann.



„Als Industriestandard kann PROFINET over SPE in der Anwendung die Anzahl an Kupferleitern und das Gewicht der Verkabelung reduzieren und gleichzeitig eine effizientere Kommunikation unterstützen“, sagt Manuel Rüter, Senior Principal of Technology, Standardization and Consortia bei TE.



Praktische Umsetzung in vollem Gange



TE arbeitet derzeit mit anderen Herstellern an neuen Produkten, die die PNO-Anforderungen erfüllen werden. Die Lösungen werden in allen SPE-Applikationen unabhängig von PROFINET auch bei höheren Geschwindigkeiten einsetzbar sein. Zudem laufen Standardisierungsarbeiten auch auf anderen Ebenen der SPE-Kommunikation, z. B. hinsichtlich eines neuen Power-Konzepts, damit eine durchgängige SPE-Lösung über alle Schichten hinweg erreicht werden kann.



Weitere Informationen zu den SPE-Lösungen von TE finden sich unter Industrial Single Pair Ethernet.



