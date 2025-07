TE Connectivity stellt mit ECONIDUR eine Steckverbinder-Kontaktbeschichtung für verbesserte Nachhaltigkeit und Langlebigkeit vor Mit ECONIDUR-beschichteten Steckverbinder-Kontakten bietet TE messbare Nachhaltigkeitsvorteile und eine stabile Leistung unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards GALWAY (Irland) – 1. Juli 2025 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt eine bahnbrechende Technologie für die Beschichtung von Steckverbinder-Kontakten vor. Die Oberflächenbeschichtung ECONIDUR wurde entwickelt, um konventionelle Edelmetallschichten auf den Kontaktflächen zu reduzieren. Zugleich senkt sie CO₂-Emissionen erheblich, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.



Der Name ECONIDUR soll die Vorteile dieser Beschichtung auf Nickel-Phosphor-Basis widerspiegeln (ECOlogically, NIckel-phosporous, DURability). Die Kontaktbeschichtung ist aufgrund ihres geringeren CO 2 -Fußabdrucks umweltfreundlicher, zugleich bleibt die hervorragende Langlebigkeit aufgrund der Nickel-Phosphor-Schicht erhalten. Die leistungsstarke ECONIDUR Kontaktbeschichtung unterstützt Ingenieure mit einer überragenden Vibrationsfestigkeit und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Neu entwickelte Messverfahren tragen dazu bei, eine hohe Prozessqualität und Produktzuverlässigkeit zu ermöglichen.



„Die ECONIDUR-Beschichtung von TE ist eine speziell entwickelte Nickel-Phosphor-Beschichtung (NiP), die eine fortschrittliche Schichtkonfiguration nutzt. Dies ist der Schlüssel zu hoher Qualität und hervorragender Leistung“, sagte Andrea Colombo, Produktmanagerin bei TE.



Steigende Kundenanforderungen erfüllen



Die Erwartungen der Kunden sind deutlich gestiegen – gleichgültig, ob es auf eine gute Signalintegrität oder eine hohe Vibrationsfestigkeit ankommt. In den meisten industriellen Anwendungen ist ein verbesserter Schutz gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion unerlässlich. Deshalb ist die Wahl der richtigen Beschichtung heute so wichtig.



Mit ECONIDUR beschichtete Steckverbinder funktionieren in vielen industriellen Anwendungen zuverlässig über einen langen Zeitraum, z. B. in Steuerungen für die Automation und Antriebstechnik. Sie unterstützen eine zuverlässige Signalübertragung bis zu mehreren Gigabit pro Sekunde und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen über lange Zeiträume, Gaseinflüsse und Mikroreibung (Fretting) aus.



Herausragende Vorteile durch ausgeklügelte Schichtkonfiguration



Der Schlüssel zu dieser hohen Qualität und hervorragenden Leistung liegt im Schichtaufbau: ECONIDUR Kontakte sind mit einer speziell entwickelten Nickel-Phosphor- (NiP-) Beschichtung versehen, die auf einer ausgeklügelten Schichtkonfiguration basiert.



Insgesamt erreicht die ECONIDUR Beschichtung mindestens die gleichen Eigenschaften wie eine Edelmetallbeschichtung. In Bezug auf Verschleiß durch Mikroreibung und Vibrationsfestigkeit sind ECONIDUR-beschichtete Produkte eine zuverlässige Wahl. Laut internen Analysen und Berechnungen von TE in Übereinstimmung mit den ISO-Normen (14067/14040/44) sinken die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu einer Edelmetallbeschichtung um über 44 %, abhängig von Schichtdicke, Leistungsniveau und Steckverbindertyp – und tragen so zu einer umweltfreundlicheren Fertigung und Lieferkette bei. Diese Dekarbonisierung hilft Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



Obwohl es sich um eine neue Beschichtung handelt, sind sowohl die Prozess- als auch die Produktqualität unverändert hoch. TE hat eine ganze Reihe von Messmethoden entwickelt, um die Schichtdicke und Schichtstruktur zu untersuchen.



Weitere Informationen zu ECONIDUR-beschichteten Steckverbinder-Kontakten von TE sind hier verfügbar: https://www.te.com/en/products/connectors/intersection/econidur-plating.html?te_bu=Ind&te_type=pr&te_campaign=oth_deu_ind-oth-emea-pr-econidur-press-release_sma-4148_17&elqCampaignId=221948 Über TE Connectivity



TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser umfassendes Portfolio an Verbindungs- und Sensorlösungen unterstützt die Übertragung von Strom, Signalen und Daten und treibt Innovationen in den Bereichen Transport der nächsten Generation, Stromnetze, industrielle Automatisierung, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr voran. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitenden, darunter 9.000 Ingenieurinnen und Ingenieure, arbeitet TE mit Kundinnen und Kunden in rund 130 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Instagram.



TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo), ECONIDUR und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken, die sich im Besitz der Unternehmensfamilie TE Connectivity plc befinden oder von dieser lizenziert sind. Alle anderen Logos, Produkte und/oder Firmennamen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.



