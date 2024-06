TE Connectivity erneut in den Vorstand des SPE Industrial Partner Network gewählt TE wird vertreten durch Claus Kleedörfer und gestaltet weiterhin aktiv das SPE-Ökosystem und die Standards für IIoT-Anwendungen der nächsten Generation mit SCHAFFHAUSEN, Schweiz – 6. Juni 2024 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, bleibt als Teil des SPE Industrial Partner Network ein wichtiger Impulsgeber für die Single-Pair-Ethernet- (SPE-) Technologie. TE, ein Gründungsmitglied des Netzwerks, wurde erneut in dessen Vorstand gewählt. Vertreten wird TE durch Claus Kleedörfer, Managing Director von TE’s Industriesparte, der zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt wurde.



Gemeinsam mit den anderen Netzwerkpartnern zielt TE darauf ab, ein umfassendes SPE-Ökosystem und einheitliche Standards für Kommunikationsprotokolle, Verkabelung und Gerätekomponenten zu schaffen, die den Fortschritt im industriellen Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) vorantreiben.



Der neue Vorstand wurde auf der Mitgliederversammlung des SPE Industrial Partner Network im April 2024 gewählt. Claus Kleedörfer ist eines von vier Vorstandsmitgliedern, die die Gründungsmitglieder des SPE IPN vertreten. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss gleichberechtigter Unternehmen, die gemeinsam den strategischen Ansatz definieren, SPE als die neue Ethernet-Technologie im Markt zu etablieren und die Basis für ein schnelles Wachstum des IIoT zu schaffen. Seit der Gründung des SPE IPN im Jahr 2019 ist TE im Vorstand vertreten und eine führende Kraft bei der Standardisierung und den neuesten Produkteinführungen. TE spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung der internationalen elektrotechnischen Norm IEC 63171-7, die M12-Hybridsteckverbinder definiert und eine schnellere Akzeptanz der SPE-Verbindungstechnologie in der Branche unterstützt.



„SPE bedeutet einen Technologiesprung für Ethernet-basierte Einkabel-Konnektivitätslösungen in intelligenten Fabriken“, sagte Claus Kleedörfer. „Wir glauben, dass SPE die industrielle Kommunikation in zukünftigen IIoT-Anwendungen revolutionieren wird. Deshalb setzt sich TE in Zusammenarbeit mit anderen SPE IPN-Mitgliedern dafür ein, SPE zum Standard in der industriellen Automatisierung zu machen.“



Weitere Informationen zu den SPE-Lösungen von TE finden sich unter Industrial Single Pair Ethernet.

Über TE Connectivity



TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).



