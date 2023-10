TE Connectivity zeigt auf der SPS 2023 Steckverbinder und Sensoren für die Industrie- und Lagerautomatisierung TE präsentiert moderne Lösungen rund um Konnektivität, Batteriemanagement, Sicherheits-Sensorik und Single Pair Ethernet in anwendungsbezogenen Themeninseln SCHAFFHAUSEN, Schweiz – 16. Oktober 2023 – TE Connectivity (TE) präsentiert auf der diesjährigen SPS in Nürnberg eine ganze Reihe von Produktneuheiten auf mehreren eigens dafür vorbereiteten Themeninseln sowie einer „Experience Zone“, in der neue Produkte und Musteraufbauten praktisch erlebt werden können. Zu den Highlights zählen die Erweiterungen der Wire-to-Wire Steckverbinder-Serie Dynamic D1000 Slim sowie Hochspannungs-Gleichstromschütze der Serie ECP (Electrically Controlled Contactor with Protection). Außerdem wird eine komplett neue Safety-Produktlinie gezeigt – bestehend aus Sicherheits-Lichtvorhängen, Relais und Zubehör.



Die einzelnen Themenbereiche decken die industrielle Automatisierung, Antriebs- und Steuerungstechnik, Robotik und Lagerautomatisierung sowie Single Pair Ethernet (SPE) ab. Hier erhalten die Besucher spezifische Einblicke in die neuesten Produkthighlights und Technologien von TE. Außerdem wird sich auch das SPE Industrial Partner Network gemeinsam mit TE in einem eigenen Bereich präsentieren.



Neue Impulse für die industrielle Automatisierung



Für Anwendungen in der industriellen Automation und für die Bereiche Robotik, fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Servomotoren stellt TE für den Steckerverbinder D1000 Slim als Erweiterung der Dynamic-Steckverbinder-Serie vor. Der kleine Wire-to-Wire-Steckverbinder ist 80 % kleiner als Produkte aus der bestehenden D1200-Serie. Sein schlankes Design eignet sich für enge Platzverhältnisse in kleinen industriellen Geräten und Maschinen und reduziert zugleich die Gefahr von Interferenzen. Die Kodierung und Verriegelungsfunktion tragen zur Zuverlässigkeit bei und reduzieren die Gefahr des Entriegelns und Steckerbruchs, z. B. in engen Roboterarmen. Da der Anwender bereits beim Stecken hört, ob die Verriegelung korrekt ist, erhöht sich die Zuverlässigkeit der Verbindung. Der einfache Steck- und Crimp-Vorgang verkürzt die Zeit für eine Installation.



Lösungen für Batteriespeicher-Systeme und EV-Ladestationen



Einen eigenen Bereich erhält das Thema „Neue Energie“ einschließlich Batteriespeichersysteme (BESS) und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Zu den aktuellen Produkthighlights zählen hier die Hochspannungs-Gleichstromschütze der ECP-Serie, die in Batteriespeichersystemen, Solarwechselrichter und in Ladestationen für Elektrofahrzeuge und FTS in der Lagerautomatisierung eingesetzt werden. Sie erfüllen die Anforderungen der IEC 60947-4-1 und zeichnen sich durch das Schalten bidirektionaler Lasten, durch ein Ausschaltvermögen von 1500 VDC bei 1000 A und eine Dauerstrombelastbarkeit von 500 A aus. Hilfskontakte und eine hermetische Keramikabdichtung sorgen für Zuverlässigkeit und Sicherheit.



Für die Leistungselektronik und Batteriemanagementsysteme bietet TE außerdem den neuen Hochspannungsstecker VolTron 1000 als 2-, 5-, und 6-Pin-Variante. Bei einem Betriebsstrom von 0,5 A deckt der Stecker einen Spannungsbereich bis 1000 V ab und erfüllt aufgrund seiner Durchschlagfestigkeit (Bemessungsstoßspannung bis 2.500 V) die LV215, eine Norm für Hochvolt-Steckverbinder. Der Stecker mit einem Rastermaß von 6,2 mm kann in praktisch allen Anwendungen eingesetzt werden, in denen Hochspannung konstant überwacht werden soll.



Neue Produktlinie rund um das Thema Sicherheit



Für die Bereiche Robotik, Lagerautomatisierung und industrielle Maschinen stellt TE eine Safety-Produktlinie vor, die kompakte Sicherheits-Lichtvorhänge SLC vom Typ 2 und Typ 4 gemäß EN IEC 61496-1/-2 enthält. Diese Sicherheits-Sensoren in Schutzart IP 67 mit einer Auflösung bis 14 mm für den Hand- und Fingerschutz erhöhen die Sicherheit an Zugängen zu Gefährdungsbereichen. Das Produktportfolio deckt Schutzfeldlängen von 160 mm bis 2250 mm in verschiedenen Reichweiten (Schutzfeldbreiten) sowie verschiedene Auflösungen und 2-, 3- oder 4-strahlige Ausführungen für die Zutrittssicherung ab. Neben Lichtvorhängen mit integrierten Sicherheitsfunktionen, einschließlich der Selbstüberwachung statischer Ausgänge, der Steuerung externer Schütze (EDM) und wählbarem automatischen/manuellen Wiederanlauf bietet TE auch Sicherheitsrelais-Systeme (SRS) zur Anbindung an die Maschinensteuerung an.



Konnektivität mit neuen SPE-Steckverbinderlösungen



Im Themenbereich SPE zeigt TE neueste Produkte, die SPE für IIoT-Intrastrukturen unterstützen. Das bietet OEMs neue Möglichkeiten zur Miniaturisierung ihrer Geräte bei verbesserter Energieeffizienz. Bei den SPE T1-Steckverbinder von TE in Schutzart IP20 erfolgt die Übertragung von Daten und Power over Data Line (PoDL) über zwei Kupferadern anstatt wie bisher über zwei oder vier Leitungspaare wie beim Gigabit-Ethernet. Zu den SPE-Lösungen von TE gehören auch eine M8-Hybrid-Buchse für Boards und eine M8-SPE-Hybrid-Verbindungsleitung, beide in Schutzart IP67. Die maximale Datenrate beträgt hier 1 Gbit/s, die Leistungsversorgung reicht bis 400 W. Auch werden nun erste Muster der M12-Hybridsteckverbinder gemäß IEC 63171-7 für Anwendungen mit Leistungsklassen von 8 A bis 16 A und von 50 V bis 600 V vorgestellt. Mit den M12-Steckverbindern von TE lässt sich ein zukunftsfähiges, weitgehend barrierefreies System vom Sensor bis zur Cloud und eine nahtlose M2M-Kommunikation realisieren.



Ein Besuch in Halle 10 am Stand 340 lohnt sich



Ganz gleich, ob sich die SPS-Besucher für Sensoren und Steuerungen interessieren, ob sie auf eine SPE-Infrastruktur umsteigen oder einfach nur ein Automatisierungsproblem lösen möchten – das TE-Team freut sich auf das Gespräch mit den Besuchern in Halle 10 am Stand 340. Mehr Informationen zum Messeauftritt und den SPS-Messehighlights von TE unter www.te.com/SPS.

